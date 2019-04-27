讚韓英雄又兄弟 郭台銘選舉起手式…

鴻海董事長郭台銘昨展開總統初選衝刺，談到競爭對手高雄市長韓國瑜說，「韓是英雄，也是我兄弟」。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘昨展開投入國民黨總統初選的起手式，參觀新竹市眷村博物館，並與竹科廠商代表座談，表示他要開始接地氣；談到初選可能的競爭對手高雄市長韓國瑜，他說，韓是他心中的兄弟與英雄，「我們這兩根柱子一定要頂住台灣的未來」，會很快拜訪韓請益，有充分自信合作，成為國民黨的表率。

韓國瑜回應，感謝郭的稱讚，他第一次聽到郭要選總統時，脫口而出「天塌下來有兩人頂，舒服多了」這句話，這是他心裡的話；郭已經開始衝總統大選，希望郭全力以赴，把更多理念告訴台灣人民。

針對高雄爭取漁產外銷訂單，郭台銘曾質疑賣水果一斤能有多少錢，韓國瑜說，大家的立足點不一樣，郭是高科技起家，看中高科技這塊，但市長各行各業都要照顧，各有各的看法，沒有誰對誰錯。

談第一桶金…眷村帶來的和平

郭台銘說，他的競選口號是「和平、安定、經濟、未來」，選擇變換工作跑道的第一天，就到新竹眷村博物館，是學習之旅，目的就是了解當初的和平是怎麼來的？未來要怎麼維持？

郭台銘說，和平是用戰爭換來的，當初他做電視機旋鈕起家，工程師都是國軍退役的前輩，對科技產業貢獻很多，他親身參與拿到第一桶金感受最深，眷村帶來的不僅是和平，更帶給社會安定及經濟。

提年金改革…一定要把餅做大

談起軍公教年金改革，郭台銘說，他只有一個想法怎麼樣把餅做大，讓過去為台灣安定付出的老將軍們得回他們的榮譽與該得的一切。

媒體問郭對韓只要徵召不要初選看法，郭說，尊重韓的決定，不管韓決定是什麼，「在我心目中他是我的兄弟，我的英雄，絕對永遠不會抹滅」，沒有韓國瑜，去年十一月廿四日選舉，國民黨不會這樣順利，「我是非常敬佩、敬重他」。

有媒體提及高雄市觀光局長潘恒旭曾質疑郭不夠義氣，郭反駁說，「你們不要再見縫插針了，哪有這回事，我們是從小一起長大鐵打的兄弟」。郭離開博物館前，工藝家葉家讓送他「愉筷」工藝品，他開心地說，「愉筷」的意思是「我很快就會跟韓國瑜見面，很愉快」，強調一定會和韓合作。

接地氣之旅…解決六缺拚轉型

郭台銘之後前往竹科與廠商代表座談，自稱是傾聽之旅，但全程並未對外開放。郭會後受訪時說，科學園區本來是「五缺」，現在是「六缺」，缺電、缺水、缺土地、缺人才、缺工人及缺未來轉型的投資，會將這些問題作為產業政策白皮書的參考。

郭台銘表示，台灣將來一定要轉型、提升科技，要有相關配套措施，將來他會站在角逐中華民國領袖大位的立場，思考台灣要怎麼產業升級、創新，讓年輕人有希望、有高薪的工作機會。他也開始要接地氣，將來會與機械、各公會、農業及所有團體座談。

與會的聯電榮譽副董事長宣明智表示，郭這次到科學園區深入了解產業的需要，他認為，郭台銘這次是玩真的，全心全意放在爭取「新的工作」上面。