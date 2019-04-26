國民黨中央：下周五前吳韓會 談初選方式

2019-04-26 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



吳敦義將與所有參加黨內總統初選者溝通。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨將針對二○二○年總統提名訂定特別辦法，並且採全民調初選機制。黨副發言人黃心華昨天表示，初選方式待黨中央與所有有意參選者溝通後，才會交常會做最後決定，至於與各參選人的會面時間則仍在聯繫中。

黨內不諱言，黨主席吳敦義要聽取參選人的意見，主要對象就是高雄市長韓國瑜，因為包括鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平等都已表態，訂定特別辦法將被動參選者納入，並且改採全民調，而非現行領表登記連署且有黨員投票的初選方法，都是為了韓國瑜。

黨內表示，中常會和黨中央已為韓國瑜開了所有能開的門，但郎有情，妹也要有「意」，如果韓最後仍決定不要初選，黨中央豈不又成了豬頭。

針對「吳韓會」，副主席兼黨秘書長曾永權昨天再度與韓國瑜的市府高層聯繫，雖然會面時間還未正式敲定，但韓國瑜已表態會與吳敦義會面，時間是在下周的周五前。

針對吳敦義將與有意參選的郭台銘、王金平、朱立倫、韓國瑜等人的會面時間，黃心華表示，曾永權正與每一位聯繫中，時間尚未確定。

黃心華表示，國民黨總統提名的大方向是不會「為趕而趕」，初選的時程或許稍有延遲，但整體節奏仍依規劃推進。至於確切的時程，仍要以常會決議為準。