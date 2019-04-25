親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜2020聲明
中選會主委人事
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

「暴民」殺死了醫療團！伊波拉疫情前線的絕望罷工

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

朱立倫籲 初選別演驚悚片 嚇跑觀眾

2019-04-25 14:31聯合晚報 記者張文馨／台北報導

新北市前市長朱立倫（左二）上午赴華山藝文中心參觀2019台灣文博會，面對媒體追問...
新北市前市長朱立倫（左二）上午赴華山藝文中心參觀2019台灣文博會，面對媒體追問表示：國民黨初選盡速決定，不要演成「驚悚片」嚇跑觀眾。 記者林俊良／攝影
分享

國民黨中常會昨天拍板通過將韓、郭、朱、王納入初選機制，新北市前市長朱立倫指出，「從文藝愛情片演到武俠片、科幻片都沒關係，觀眾都在看，我們趕快演成家庭倫理大喜劇，不能演成驚悚片，觀眾跑光了，那就糟糕了」。

針對高雄市長韓國瑜回應參選總統，立法院前院長、立委王金平日前受訪時表示，若韓參選...
針對高雄市長韓國瑜回應參選總統，立法院前院長、立委王金平日前受訪時表示，若韓參選，大家公平競爭，「兄弟登山各自努力」。 圖／聯合報系資料照片
分享

國民黨立委王金平昨率先發難質疑不公，今天召開會議討論因應對策。王金平表示，他會關關難過關關過，一路選到明年1月11日，他已宣布參選，就不會不參與初選，將走到底。

王金平和新北市前市長朱立倫皆表示，尚未接獲吳敦義討論初選機制的邀請。朱立倫表示，希望辦法盡快產生，朱立倫說，「目前辦法還未完全出來，只能說多給黨主席吳敦義一些空間，給韓市長一些時間，我不知道郭總裁需不需要一些時間，他反正就是黨員就是了」。

朱立倫表示，秉持家庭倫理大喜劇的精神，國民黨應該是個和諧團結的團隊，這次國民黨有一手好牌，總比民進黨一手爛牌好，只要大家秉持原則，一定要最強的、比好不比爛，且相互支持，不把個人得失放在心中，把黨和國家利益放在最高，對民主是一個好示範，這樣的初選這才是好制度。

朱立倫說，任何的委屈情緒都屬個人，若要抱怨，最有資格可能是朱立倫，但他還是要強調不要把個人得失看太重，關鍵是國民黨要提出最強的候選人。

朱立倫國民黨王金平

相關新聞

獨派社團發起連署 籲「蔡賴配」

2019-04-25 14:06

影／謝邀訪日 柯：這和白綠破冰有什麼關係？

2019-04-25 14:31

影／賴清德參加獨派活動 蔡喊話：一加一大於二

2019-04-25 14:31

6月後初選採全民調有共識 國民黨：不會為趕而趕

2019-04-25 14:23

總統候選人的兩岸考題 學者：有三項基本要求

2019-04-25 12:41

王浩宇看網路聲量：韓國瑜出局、賴清德加油好嗎？

2019-04-25 12:29

吳敦義陷擁郭卡韓質疑 蔡正元罕見肯定吳忍辱負重

2019-04-25 11:56

朱立倫籲初選盡速決定 不要演成「驚悚片」嚇跑觀眾

2019-04-25 11:50

影／朱立倫批蔡英文：別讓吵架王當總統

2019-04-25 11:50

【重磅快評】韓國瑜、郭台銘爭霸的困境與契機

2019-04-25 11:47

盲眼神算「囝仔仙」斷言 2020將選出屬豬的總統

2019-04-25 11:20

郭台銘挑戰總統大位四大關卡 全球最擔心「中國因素」

2019-04-25 11:19

民進黨初選：蔡英文高舉國家安全 確立領導核心優勢

2019-04-25 11:17

朱立倫：初選盡速決定 不要演成驚悚片嚇跑觀眾

2019-04-25 11:14

再向賴清德喊話 蔡英文：一加一大於二是支持者期待

2019-04-25 11:06

不按常理出箭的后羿 韓流擋得住霸氣總裁的總統路嗎？

2019-04-25 08:57

杜紫宸酸韓國瑜怕辯論 孫大千：挺郭不必傷害韓

2019-04-25 08:44

郭台銘參選不講義氣？林濁水：韓國瑜的無意2020哩？

2019-04-25 08:43

韓國瑜PK郭台銘！爆料公社模擬投票 居然是他大贏...

2019-04-25 08:22

郭台銘參選股價波動 財委會熱議

2019-04-25 00:55

藍全民調初選納韓郭…王說「這不公平」 朱要「程序正義」

2019-04-25 00:37

冷眼集／綠這場延長賽 讓基層對黨中央漸失耐心

2019-04-25 00:16

王金平：改變七三制 對經營黨員票的人不公平

2019-04-25 00:15

要選沒跟韓國瑜說 潘恒旭：郭董不夠義氣

2019-04-25 00:11

賴：民進黨若沒收初選 「與惡的距離」就非常近了

2019-04-25 00:10

民進黨5月1日公布初選時程

2019-04-25 00:07

周六廢核大遊行 蔡賴有望碰頭？

2019-04-25 00:03

蔡英文喊話賴清德「我們應該合作」

2019-04-25 00:02

郭台銘宣布選總統前未告知韓 韓幕僚潘恒旭：不夠義氣

2019-04-24 22:06

洪孟楷：國民黨應組「吳郭魚立王位」復仇者聯盟

2019-04-24 21:41

希望國民黨誰出線？賴清德：每一個我都歡迎

2019-04-24 20:51

賴清德「力挽狂瀾」看復仇者四 最喜歡正義感美國隊長

2019-04-24 20:40

賴清德：若初選沒收 民進黨與惡的距離非常近

2019-04-24 20:36

蔡英文再上網紅節目 對賴清德、郭董說出心裡話

2019-04-24 20:35

李進勇入主中選會 費鴻泰：2020難有公正選舉

2019-04-24 20:11

司法改革上任就開始 蔡英文強調需要長一點時間都做完

2019-04-24 20:09

藍中常會拍板 韓、郭皆納初選民調

2019-04-24 19:40

【重磅快評】韓國瑜入列 郭台銘如何形塑「總統相」？

2019-04-24 19:07

影／國民黨初選改採全民調 王金平：相當不公平

2019-04-24 18:26
看更多

熱門文章

韓國瑜PK郭台銘！爆料公社模擬投票 居然是他大贏...

2019-04-25 08:22

韓國瑜傳記書起齟齬 黃光芹：李佳芬把版稅都拿走

2019-04-24 19:53

國民黨立委初選台南4選區登記結束 謝龍介意外未登記

2019-04-24 17:26

影／國民黨將訂特別辦法 納韓國瑜、郭台銘全民調提名

2019-04-24 16:28

「陸網友鋪天蓋地罵韓國瑜」 李敖兒子：正式跌下神壇

2019-04-25 08:07

引《與惡的距離》回韓國瑜 黃光芹：未免太沒有人性！

2019-04-25 07:32

蘇揆批韓國瑜沒來過行政院會 他拿陳菊出席率打臉

2019-04-25 03:21

韓國瑜去年開了這玩笑 會成神預言？

2019-04-24 18:32

韓國瑜臉書PO文：「冒牌韓粉」請退散

2019-04-24 20:01

「跟著月亮走」版稅 李佳芬：黃光芹只要撰稿工本費

2019-04-24 19:59

盲眼神算「囝仔仙」斷言 2020將選出屬豬的總統

2019-04-25 11:20

杜紫宸酸韓國瑜怕辯論 孫大千：挺郭不必傷害韓

2019-04-25 08:44

陸戰隊蛙人學員 為什麼怕敲「榮譽鐘」？

2019-04-24 17:13

酸柯文哲、韓國瑜？ 鄭文燦：好好做市長不要每個都想選總統

2019-04-24 15:52

董念台：韓國瑜根本不懂江湖眉角 留下了「笑柄」！

2019-04-25 10:36

黃光芹：李佳芬應告訴韓粉 黃光芹沒有蹭飯、騙錢

2019-04-24 23:21

藍全民調初選納韓郭…王說「這不公平」 朱要「程序正義」

2019-04-25 00:37

影／國民黨初選改採全民調 王金平：相當不公平

2019-04-24 18:26

首次質詢黃偉哲 謝龍介砲火削弱原來是這樣

2019-04-25 12:51

蔡英文再上網紅節目 對賴清德、郭董說出心裡話

2019-04-24 20:35

確定納入國民黨總統初選機制 韓國瑜：一切都尊重

2019-04-24 17:27

路透社：美官員透露 法國軍艦本月通過台灣海峽

2019-04-25 03:56

民進黨嘉義立委初選 現任立委李俊俋初選落馬

2019-04-25 12:09

郭台銘宣布選總統前未告知韓 韓幕僚潘恒旭：不夠義氣

2019-04-24 22:06

影／被蘇貞昌批行政院會沒去過 韓國瑜：有分工、盡量參加

2019-04-24 16:24

【重磅快評】韓國瑜入列 郭台銘如何形塑「總統相」？

2019-04-24 19:07

陳玉珍被綠委罵金門豬？管碧玲：拿出證據不可造假

2019-04-24 16:49

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

2019-04-25 14:30

高銀放貸慶富細目首度曝光 放貸破33億

2019-04-25 10:27

選前稱「做一半怎對得起選民？」館長促韓國瑜信守承諾

2019-04-25 12:13

再向賴清德喊話 蔡英文：一加一大於二是支持者期待

2019-04-25 11:06

韓國瑜書「跟著月亮走」版稅 李佳芬：實拿70多萬元

2019-04-25 14:31

郭台銘參選不講義氣？林濁水：韓國瑜的無意2020哩？

2019-04-25 08:43

法軍艦通過台灣海峽 專家：地緣政治重要發展

2019-04-25 10:03

為韓國瑜成立後援會 韓卻回傳「頭暈」貼圖

2019-04-25 11:05

「心中無黨」 藍中常委為吳抱屈 籲韓粉節制

2019-04-25 00:25

影／傳卓榮泰有意請辭、初選取消 蔡英文：惡意的謠言

2019-04-24 23:04

「分化藍營」 韓國瑜轟：冒牌韓粉退散

2019-04-25 00:18

誰在背後開槍？胡幼偉擬驚悚片「韓國的瑜」電影預告詞

2019-04-24 17:33

郭韓都納入初選機制！吳敦義：相較於民進黨，我們不急

2019-04-24 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top