朱立倫籲 初選別演驚悚片 嚇跑觀眾

2019-04-25 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張文馨 ／台北報導



新北市前市長朱立倫（左二）上午赴華山藝文中心參觀2019台灣文博會，面對媒體追問表示：國民黨初選盡速決定，不要演成「驚悚片」嚇跑觀眾。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

國民黨中常會昨天拍板通過將韓、郭、朱、王納入初選機制，新北市前市長朱立倫指出，「從文藝愛情片演到武俠片、科幻片都沒關係，觀眾都在看，我們趕快演成家庭倫理大喜劇，不能演成驚悚片，觀眾跑光了，那就糟糕了」。

針對高雄市長韓國瑜回應參選總統，立法院前院長、立委王金平日前受訪時表示，若韓參選，大家公平競爭，「兄弟登山各自努力」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨立委王金平昨率先發難質疑不公，今天召開會議討論因應對策。王金平表示，他會關關難過關關過，一路選到明年1月11日，他已宣布參選，就不會不參與初選，將走到底。

王金平和新北市前市長朱立倫皆表示，尚未接獲吳敦義討論初選機制的邀請。朱立倫表示，希望辦法盡快產生，朱立倫說，「目前辦法還未完全出來，只能說多給黨主席吳敦義一些空間，給韓市長一些時間，我不知道郭總裁需不需要一些時間，他反正就是黨員就是了」。

朱立倫表示，秉持家庭倫理大喜劇的精神，國民黨應該是個和諧團結的團隊，這次國民黨有一手好牌，總比民進黨一手爛牌好，只要大家秉持原則，一定要最強的、比好不比爛，且相互支持，不把個人得失放在心中，把黨和國家利益放在最高，對民主是一個好示範，這樣的初選這才是好制度。

朱立倫說，任何的委屈情緒都屬個人，若要抱怨，最有資格可能是朱立倫，但他還是要強調不要把個人得失看太重，關鍵是國民黨要提出最強的候選人。