盲眼神算「囝仔仙」斷言 2020將選出屬豬的總統

2019-04-25 11:20 聯合新聞網 綜合報導



嘉義縣一位盲眼算命師陳寬利因多次預言準確被稱為「囝仔仙」，備受當地人的尊崇。針對2020總統大選他日前斷言，生肖屬豬明年走天運，台灣將選出屬豬的新任總統。檯面上可能出馬競選的候選人中，目前僅1959年出生的柯文哲和賴清德生肖屬豬。

命理師預言，2020將由生肖屬豬的男人當上總統。檯面上可能出馬競選的候選人中，目前僅1959年出生的柯文哲和賴清德生肖屬豬。聯合報系資料照片。 分享 facebook

據「自由時報」報導，嘉義民雄的命理師陳寬利11歲時即因青光眼失去視力，從此投入命理研究，13歲即開業。因多次準確預言政治人物的選情，館內掛滿了政治人物贈送的匾額。嘉義市長涂醒哲曾在第一次參選失敗時找陳寬利指點，當時即獲得第二次參選必能打進「女人穴」嘉義市的預言，而涂醒哲果真在第二次參選時順利當上嘉義市首位男性市長，當年他即贈送「神機妙算」的匾額給陳寬利。

在此之前的2004總統大選，陳寬利對當時聲勢一片大好的「連宋配」作出預言，直指宋楚瑜沒有總統、副總統的命。這番預言雖與當時的選舉情勢完全背道而馳，卻因陳水扁逆轉選情以些微的票數差距贏得連任與事實相符。其後陳寬利也曾做出台灣將選出女總統的預言，而蔡英文也於2016年打敗國民黨朱立倫贏得選戰成為首任女總統。

面對情勢尚不明確的2020總統大選，陳寬利表示明年屬豬的年格走到天運，明年總統將會是屬豬的男人。除了刷掉追求連任的蔡英文，也排除其他生肖候選人當選的可能性。目前可能的候選人中符合條件者，有民進黨的賴清德以及台北市長柯文哲，其中一位是否真能於明年順利當選，就看選民的抉擇。