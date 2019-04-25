王金平：改變七三制 對經營黨員票的人不公平

立法院前院長王金平（右）昨和扮演郭董分身的藝人郭子乾（左）上演「王郭會」，王會後針對國民黨初選將改全民調直呼不公平。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook 針對國民黨將訂定二○二○總統選舉提名特別辦法，為高雄市長韓國瑜參選解套，立法院前院長王金平表示，「改變了七三制就是不公平」，是否堅持選到底？王強調，「從來沒有輸的想法」。

王金平表示，若從七三制改為全民調，這對已經在經營三成黨員投票的人，比較不公平，所以這個辦法當然有不公平的地方，但接不接受是另外一回事；至於要怎樣做會比較公平，王金平說，現在先等真正的細節出來，若改變了七三制就是不公平。

王金平昨天在國民黨中常會召開前受訪表示，「國民黨應該開大門、走大路，不要因人設事」，至於能否接受七三制民調改為全民調？他會尊重黨中央決定；若有中常委提出特別條款，自己不幸輸了選戰，是否還堅持選到底？王回答「從來沒有輸的想法」。 新北市前市長朱立倫昨天表示，國民黨總統提名、初選之爭，應該有「三個必須」。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

朱立倫則表示，這場提名、初選之爭，國民黨應該有「三個必須」，第一個必須是「必須找出最強將」，支持國民黨中央用任何方式提名最強的人出戰，包括直接徵召；第二個必須是「初選必須是比好，不能比爛」。這次總統提名，不同支持者之間，已經有許多不好的攻訐聲音傳出，他也是受害人之一，大家必須捫心自問：這樣的選戰過程，到底是有利於國民黨，還是害了國民黨？

朱立倫說，他相信包括他自己、曾擔任立法院大家長二十多年的王金平、鴻海董事長郭台銘，或者尚未投入初選的高雄市長韓國瑜，都是適合的、是可以改變台灣的適合人選，國民黨應該要因為有這樣的金牌先發陣容感到驕傲，絕不是因此而親痛仇快。

朱立倫表示，第三個必須是「必須做好民主示範」。蔡英文總統評判民進黨的初選，竟說初選會導致敗選，還說民調會導致分裂，這種「反民主」的言論，國民黨應該引以為戒。不管是徵召、初選或其他方式，國民黨須堅持程序正義。朱也提醒，「起厝動千工，拆厝一陣風」，國民黨沒有任何內耗的本錢，不但要爭勝，更要爭是非，爭千秋。