郭台銘參選股價波動 財委會熱議

鴻海董事長郭台銘日前宣布參選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘日前宣布參選總統，鴻海股價也隨選情而波動。金管會主委顧立雄昨赴立院財委會備詢，綠營立委余宛如質疑郭台銘恐涉內線交易，顧立雄表示，投資人會關注「誰是接班人」，證交所會要求鴻海做好重大資訊揭露；立委曾銘宗則提醒顧立雄要保持中立，不要淪為民進黨的打手。

對民進黨立委質疑郭台銘宣布選總統前數月買股有無涉及證交法，證期局長王詠心表示，有請證交所去查證，是否構成證交所重大訊息要發布的相關規定，證交所認定沒有，但仍有請鴻海說明，鴻海有針對董事長參選的部分發布重訊，認為是郭台銘個人的生涯規畫。

對綠委質疑，鴻海表示，對無事實根據的評論不予置評；鴻海先前已公告有關董事長個人生涯規畫，若有具體訊息將依規定辦理。另公司各事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。

時代力量立法委員徐永明昨天指出，鴻海集團旗下子公司工業富聯及富士康，去年受中國政府補助約新台幣四十三億元，如今郭台銘要出來選總統，質疑這些補貼可能影響大選。

余宛如質疑，郭台銘宣布選總統前，陸續買進鴻海股票，後來才爆出媽祖四個月前就託夢要郭選總統，顯示郭早有參選意願。當郭台銘真正宣布要選總統時，股價拉高，他的身價也暴漲一七○億元以上，是否涉及證交法的內線交易？

顧立雄表示，內線交易有刑責，有權偵辦的單位是檢調，起訴之後要由法院認定，恐怕不適合由金管會來評論。

顧立雄並說，郭台銘選總統的生涯規畫，是否跟公司的業務事業有關，是個疑問；郭台銘買股都有揭露重大訊息，他宣布參選後鴻海有漲有跌，對股價的影響各界有不同的解讀。如果有疑義，有權偵查的機關會去了解，證交所將配合調查。

曾銘宗則提醒顧立雄，身為金管會主委，應依金管會組織法規定獨立行使職權，做中性發言，若影響股價須負完全責任。顧立雄表示，金管會一直都是中性處理，「委員多慮了」。