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藍中常會拍板 韓、郭皆納初選民調

2019-04-24 19:40台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

國民黨發言人歐陽龍表示，黨中央決定將所有候選人納入初選，以尋求最強棒打贏2020...
國民黨發言人歐陽龍表示，黨中央決定將所有候選人納入初選，以尋求最強棒打贏2020總統大選。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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「所有表態參選的人一起來選！」國民黨24日召開中常會，會後黨主席吳敦義裁定，將主被動參選者皆納入初選。至於要用全民調還是現行三七制，國民黨發言人歐陽龍表示，吳主席會跟所有參選人討論後再決定。

韓國瑜解套

高雄市長韓國瑜23日發布重大聲明表示，此時此刻無法參加現行制度的初選。為了替韓國瑜解套，國民黨主席吳敦義24日在中常會上裁示，把主動和被動參與總統初選的候選人，全部納入在初選民調。至於是否要採用全民調，歐陽龍表示不排除，但黨中央還需要跟其他初選候選人進行討論。

歐陽龍說，在中常會上有3個提案，雖然實行方法有些微差異，但大家目標皆是希望黨內團結，贏得2020總統大選。吳主席在會中也強調，希望可以聽取所有參選人的意見，沒有說要特定擋誰參選的問題。

他也提到，詳細的初選辦法，由於民進黨總統候選人最快也要6月出爐，因此本次中常會還沒有結論，而是將3個提案都先送交組發會，彙整成「特別辦法」後，加上吳主席跟其他參選人協調的結果，再送回中常會決議，相關行程會在5月中公佈。

推出最強候選人

「最重要的是推出最強候選人，贏得2020總統大選。」國民黨中常委曾文培受訪時表示，由於正值高雄市議會期，黨中央也希望等韓國瑜6月5日市議會總質詢後再進行討論，不然黨中央如果在這個時間再做其他決策，容易招致批評。

場外也聚集了不同聲音：中央委徐世文希望黨中央採取全民調初選；而國民黨青年團總團長李成蔭則率領幾位國民黨青年軍在場外抗議，要求黨中央一定要走完完整初選流程。

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韓國瑜國民黨中常會

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