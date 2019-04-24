過年前就密商拱郭台銘參選？ 周刊爆吳馬郝「卡韓」內幕

2019-04-24 10:45 聯合新聞網 綜合報導



鴻海公司董事長郭台銘決定參加國民黨總統初選，周刊曝吳、郝、馬「卡韓」驚人內幕。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統初選風雲，近期鴻海集團董事長郭台銘才拋出參選決定，昨（ 23 ）日高雄市長韓國瑜的聲明更是讓黨內初選再添變數。今日有周刊曝露，其實早在今年年初，國民黨就密商讓郭台銘加入戰局，一名前黨務主管更指出，「郭台銘會決定參選總統，吳敦義、馬英九、郝龍斌都是關鍵」。

根據周刊王報導，在今年2月農曆年前，國民黨就密商拱郭台銘加入戰局，並趁韓國瑜訪美期間，放出「韓前一晚喝醉放僑界鴿子」、「演講獨厚特定僑界」等負面消息，藉此強化郭董出馬的正當性。此外，韓國瑜不僅突然取消4月5日的「吳韓會」，還發言批評前總統馬英九，讓黨中央頗有微詞。報導中還指出，郭台銘與馬英九私交，對於韓國瑜的言論不以為然，因此點燃他想參選的決心。

國民黨主席吳敦義得知郭台銘有意參選後，立即拜託馬英九轉告郭台銘，並火速安排「補發郭董榮譽狀」，讓郭順利加入初選戰局。不過郭台銘一連串的強悍作風、媽祖託夢論等都讓黨中央捏把冷汗。

對此，吳郝馬三人都否認，吳敦義表示黨中央是按照規定頒發榮譽狀，郭董當場宣布參選「的確是意外而已」；馬英九則澄清，郭台銘決定參選是出於個人意願與決心；郝龍斌也回應絕無「拱郭卡韓」或「推郭棄韓」的情形，希望韓郭可以合作，韓粉愛他（韓國瑜）就不要害他。