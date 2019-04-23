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王金平：可以體會韓國瑜心情 感覺他很委屈

2019-04-23 14:04聯合晚報 記者劉宛琳吳凱中／台北報導

國民黨立委王金平表示，韓的心情他可以體會，感覺韓受到相當的委屈，三年前也是有黨內的菁英的私心導致失去政權，希望這次不要讓大家覺得故技重施。

針對韓國瑜提到黨內密室協商是否跟鴻海董事長郭台銘有關。王金平表示，不能針對哪件是，但黨有這個現象，三年前再來重演這個現象，不是對黨有利的。有意參選的郭台銘截至截稿，沒有回應。

【記者劉宛琳／台北報導】高雄市長韓國瑜今發表聲明，表達願意承擔中華民國的責任，但不願參加初選。黨內人士表示，既然韓國瑜已經表達願意承擔態度，黨中央也該為韓解套；曾任韓國瑜發言人的國民黨立委許淑華則建議黨中央，將韓國瑜被動納入初選民調，「我個人比誰都希望韓國瑜能是下一個帶領中華民國走回正道的領導人」。

黨內人士表示，韓參選不能再拖下去，所以表達願意承擔的態度，而吳敦義也不能再如此反覆，說法九彎十八拐，根本就是要逼韓國瑜出來表態，既然現在韓國瑜願意有條件承擔，那黨中央也該負責任地拿出辦法來幫韓國瑜解套。

台北市議員王鴻薇表示，她不認為是郭、韓兩人在競爭，韓國瑜將來若願意被徵召也是大勢所趨，韓如果說不接受徵召，國民黨就自己來辦初選民調，但外面的民調公司還是在做韓國瑜的民調，最後還是韓國瑜領先台北市長柯文哲或是蔡英文總統，甚至是行政院前院長賴清德，屆時國民黨就會面臨非常痛苦的抉擇，是不是要換成韓國瑜，最後只會造成傷害。

韓國瑜民調國民黨王金平總統大選

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