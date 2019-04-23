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觀察站／蔡賴競爭已走向深水區

2019-04-23 00:05聯合報 本報記者丘采薇

民進黨總統初選暗潮洶湧，蔡英文總統與行政院前院長賴清德支持度出現微妙變化。 圖／...
民進黨總統初選暗潮洶湧，蔡英文總統與行政院前院長賴清德支持度出現微妙變化。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨總統初選暗潮洶湧，協調期延長之後，蔡英文總統與行政院前院長賴清德支持度出現微妙變化。根據本報民調，雖然在對比式民調中，賴清德支持度仍小贏蔡英文，但蔡英文在綠營內部支持度逆轉勝，蔡陣營最近強化「辣台妹」策略奏效，一直呼籲黨內團結合作也讓支持者埋單，漸漸收到效果。

初選以來，賴清德一路掌握話語權，暢談特赦扁、務實台獨等話題，深得獨派支持，讓這些年刻意走中道路線的蔡英文屈居劣勢。不過最近蔡轉守為攻，以總統高度打出主權牌，並主動回應國民黨對手對她的批評，這番攻勢猶如聲東擊西，明著打對岸及藍營，目的是超越黨內競爭者。

民進黨總統初選陷入僵局，協調期雖然拉長至五月廿二日，但是蔡賴雙方早無共識，最後走向民調已經難避免。

賴一開始對任何攻擊都輕描淡寫帶過，這是領先者的特色，如今兩人競爭白熱化，立委初選也開打，賴已有子弟兵公開選邊站，蔡則有執政優勢及資源，接下來賴是否能持續「君子之爭」，似乎已走在鋼索上。

據了解，民進黨中央目前尚未與蔡賴敲定下一波協調時間及形式，但蔡賴堅持到底的態度都沒有改變，且日前已拍板採「對比式」民調，接下來的攻防可能是如何做民調的技術性問題。

依蔡賴堅持參選的態勢，協調其實已經提前宣告破裂，加上未來採「對比式」民調，納入國民黨人選，接下來的攻防將是如何民調或是否採手機民調等技術性問題，屆時若有任何中執委提案，雙方陣營又如何接招？

這場初選已經延長兩次，實際的時程目前尚未定案，暫時看不到盡頭。雖然蔡賴這些日子都強調，自己是黨員，尊重黨中央機制，但雙方都深知，延長賽拚的是耐力，接下來只要蔡持續辛辣，賴也不可能任憑自己被邊緣化，競爭已走向深水區。

民調蔡英文民進黨賴清德台獨

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