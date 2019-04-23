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藍將提案「民調納入韓國瑜 贏者出線」

2019-04-23 00:16聯合報 記者鄭媁／台北報導

二○二○總統大選，四位國民黨可能參選人韓國瑜（上圖左起）、郭台銘、朱立倫、王金平...
二○二○總統大選，四位國民黨可能參選人韓國瑜（上圖左起）、郭台銘、朱立倫、王金平。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜人氣依舊，國民黨二〇二〇總統大選，基層瀰漫「非韓拒投」氛圍，國民黨立委昨天呼籲韓國瑜盡快表達是否投入初選的意願；也有藍委認為，若排除目前在各項民調中領先的韓國瑜加入初選，不合常理。

國民黨中常委曾文培周三將在中常會提案建議將韓國瑜納入民調，勝出者才具代表性，民調應採全民調，若民調最高者與其他參選人的誤差範圍在5%之外，黨就提名這位民調最高者，但若有幾人誤差範圍在5%以內，就單獨這幾人重新再做一次民調，提名最後勝出者。

曾文培主張，若有意參選者都同意不公告，就是比較軟性的方式，大家一起比民調，最後也不公布名次，不去看衰誰，但若大家堅持一定要公告，那就用公開方式公布民調結果。

國民黨立委柯志恩說，初選遊戲規則拖到現在，已經沒有所謂公平公正的前提，最好還是納入四人進行多份民調。她也說，韓國瑜支持者多數較為顯性，因此在民調領先是可預期的事，所以她才建議直接把參選人都參與民調，贏者出線，輸者也能心服口服。

國民黨立委林奕華認為，韓國瑜目前在各項民調中都領先藍綠人選，屆時若國民黨初選機制將韓國瑜排除在外，不符常理，也站不住腳，支持者的反彈更會加劇，黨中央是否能適當安撫，也是關鍵。她表示，初選民調終究還是要從整體來看，無論誰出線都會有其劣勢，這是全黨共同要解決的。

【記者蔡家蓁、吳淑君／連線報導】國民黨二○二○總統人選遲遲未定，基層出現焦慮，金門縣黨部主委林芳旋昨天表示，韓國瑜的民調跟民意都是最高的，建議黨中央盡早啟動機制徵召韓選總統；基隆市黨部主委黃希賢說，自己心中最理想的總統人選是韓國瑜，希望黨趕緊確定人選，立委才比較好選。

韓國瑜民調國民黨朱立倫郭台銘

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