選不選呼之欲出…周六吳韓會 韓先給答案

高雄市長韓國瑜（左）將發聲明表達對2020的態度，各界關注。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜將發聲明表達自己在二○二○的態度，但外界最關心還是他這份聲明有無選不選總統的答案。

由於韓國瑜訪美期間多次提到中華民國總統必須做到「國家安全、人民有錢」使命，還批「三任總統讓台灣經濟殘廢」，頻頻拉高分貝與格局，高雄政壇人士認為「選不選，答案呼之欲出」，但韓須被動表態，否則容易被認為戀棧權位、背叛高雄市民。尤其藍營不少有意參選立委人士也積極拱韓，看好韓會是藍營最強母雞。

據了解，國民黨主席吳敦義將於本月廿七日在高雄與韓國瑜會面，韓會在「吳韓會」前先發聲明。

親韓人士透露，這份聲明應該會是字斟句酌的簡要文字，不會詳細冗長，主要是表達想法和立場，因高雄市議會將展開為期一個月的市政總質詢，他認為韓不可能在此時明確表態參選與否。

日前與韓國瑜一同訪美的國民黨高雄市議員黃紹庭則認為，去年底有將近九十萬張選票挺韓攻下市長位子，韓重視高雄市民感受，這一點讓韓天人交戰、內心糾結；韓感受到若只當「陽春市長」勢必被綁手綁腳，難以大刀闊斧帶動高雄發展，也無法看顧國家安全等，選不選應該很快有答案。

黃紹庭說，韓國瑜是眷村子弟，重情重義，上任市長每天努力拚市政，但韓也感嘆對於高雄需要的國際大機場、完整捷運線、自由經濟貿易區等，都是高雄發展關鍵，若被綁手綁腳，難以兌現政見，也是失信於市民，因此不少人支持韓轉跑道選總統對高雄發展是利多。