蔡賴心理戰「辣台妹」靠深綠牌逆轉…

2019-04-22 00:55 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



蔡英文總統一席「民調分裂說」，引發社會譁然。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選陷入僵局，雖然協調期延長，但以蔡英文總統及行政院前院長賴清德都堅持參選到底的態勢來看，民調決勝負已很難避免。最近雙方已經上演心理戰，兩人雖自稱要爭取全民支持，但喊話對象都不是一般民眾，而是綠營最傳統的支持者。

賴清德一開始以突襲式的方式登記參選，展現氣勢不但搶走所有鎂光燈。不過隨著蔡英文強打兩岸及外交議題，加上民進黨拍板初選延長一個月，最近蔡的策略反而轉守為攻，甚至直搗獨派場合，凸顯自己並不畏戰。

賴清德登記以來，幾乎所有民調都顯示他領先蔡英文，但最近情勢微妙變化，若只針對綠營支持者，蔡英文民調反而領先。這項結果顯示蔡主打兩岸外交牌收到成效，換句話說，「辣台妹」形象的確對了深綠選民胃口。

蔡英文強調「民調下去就分裂」，一樣是策略。雖然許多民眾砲轟民進黨延長初選是破壞制度，但對綠營傳統支持者來說，更怕民進黨因分裂而敗選，因此蔡的喊話也是直攻深綠。

蔡賴性格南轅北轍，賴主張務實台獨，又擁有醫師身分，深受綠營傳統支持者的喜愛。反觀蔡英文，中間路線一路被深綠質疑，但初選以來火力全開，蔡對中共、對可能代表國民黨參選的郭台銘及韓國瑜都連番砲轟，無非是希望從賴清德身上拿回話語權，證明自己也能往深綠走。

初選還有一個月才決勝負，這段期間對蔡賴來說都很漫長，如何讓自己的人氣延續到正式民調，將是最大考驗。