郭蔡交火論「民主能否當飯吃」 專家：經濟是關鍵

2019-04-21 17:10 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



鴻海董事長郭台銘。 美聯社 分享 facebook

鴻海總裁郭台銘近日與總統蔡英文在民主與經濟議題交火甚烈，蔡英文認為沒有民主只能跟別人要飯，郭台銘則希望台灣可以專注發展經濟。對此，政大國關中心研究員嚴震生以美國總統為例，卡特與老布希都因經濟表現不佳而無法連任，可見經濟議題之重要。不過他也分析，郭台銘要參選，應強調如何滿足人民期待。

經濟與民主之爭

郭台銘20日於臉書發文，稱蔡英文曲解他當初說「民主不能當飯吃」的原意，他一向堅持民主，只是「民主動能須化為經濟的成果」，但蔡英文卻對他斷章取義，他也進行民調回擊，質疑蔡英文動機。

「中國無數被監控、隨時被失蹤的異議人士也有飯吃，但是你真的認為，這是台灣人民吃得下去的飯嗎？」對此，蔡英文21日於臉書發文，質疑郭台銘不懂民主的價值，她希望郭台銘可以了解，正是因為台灣的「民主」，讓任何人都可以批評執政者，但在中國或者所謂「一國兩制」之下絕對不可能。

但郭台銘21日也在臉書發文批評，民進黨不敢面對面對台灣經濟與安全問題，卻用以往口水戰的方式試圖轉移焦點，他認為民進黨是「假民主」，而參加國民黨初選，就是希望大家不再被意識型態綁架，努力發展台灣經濟。

經濟表現影響選民

嚴震生分析，以美國總統選舉為例，美國的卡特總統與老布希總統皆因任內經濟表現不佳而無法連任。如果經濟長年來是有微幅上漲的話，台灣民眾可能不會這麼反感，但如今台灣薪資水準仍停留在20年前，年輕人低薪買不起房子，在經濟不佳下，蔡英文的支持度難免會較低。

他提到，雖然很多中產階級認為自由民主很重要，不過很多中下階級還是希望透過經濟發展改善所得，提升生活品質。郭台銘現在出來參選，讓許多不滿台灣經濟現況的選民對郭充滿期待。

缺乏經驗是挑戰

「郭台銘如果參選，他也要明白決策不是他說的算。」嚴震生指出，郭台銘雖有商人背景優勢，但仍缺乏政治經驗，而且政治決策過程充滿各種協商，以立法為例，郭台銘希望許多經濟法規鬆綁，在立法院可能就會受到阻礙，如果郭台銘真的參選到底，在心態轉換上勢將面對許多挑戰。

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