賴清德聲望大勝蔡 民調甚至超韓

2019-04-21 13:33 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



據最新民調指出，賴清德聲望遠高於現任總統蔡英文，甚至能壓過高雄市長韓國瑜。（photo by賴清德臉書） 分享 facebook 「賴清德在互比式民調中，以49.9%強壓蔡英文的27.7%。」前台北市副市長丁庭宇21日表示，眼下總統蔡英文民調已難追上，若民進黨持續拖延初選，恐使綠營分裂。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，前行政院長賴清德無論透過對比式或互比式的民調，都遠優於蔡英文，即使與高雄市長韓國瑜相比，都以4.5%小勝。

初選期程重於民調

他表示，現今民調的態勢，賴清德在互比式民調中以49.9%大幅領先蔡英文的27.7%，若最終民調翻盤，對於民進黨而言更難看。丁庭宇說，比起挽回蔡英文的滿意度，民進黨更著急的應是訂定初選期程，再拖下去只會讓中間選民失去耐心，且若強行讓蔡英文過關競選連任，恐使賴清德脫黨，綠營產生棄保效應，反倒便宜了可能參戰的台北市長柯文哲。

「這是場不知終了時間的比賽。」游盈隆指出，賴清德在各個年齡層的民調皆勝過蔡英文，距離約在10到30個百分點不等，單就民調而言，蔡英文主要支持者多為44歲以下青年族群，然而一旦放大規模，賴清德還是在同年齡中去取得優勢，推翻「年輕人支持蔡英文，年長者支持賴清德」的說法，但初選時間遙遙無期，兩人陣營的角力仍有諸多變數。

賴陷孤軍奮戰

他也強調，若假設高雄市長韓國瑜代表國民黨參選，由賴、蔡兩人進行對比式民民調，結果顯示蔡英文以39.6%輸給韓的47.9%，反觀賴清德以46.2%壓過韓國瑜的41.7%，領先達4.5個百分點。游盈隆認為，賴清德凝聚民進黨認同者的能力更強，甚至有望吸引淺藍選民支持，而賴在中間選民及深綠支持者皆勝過蔡英文。

前研考會主委林嘉誠表示，依目前情況而言，賴清德逐漸陷入孤軍奮戰，且身為小英的前行政院長，彼此應有諸多主張相同，他認為，賴清德應公開說明具體的參選動機，畢竟是挑戰現任，且剛卸任閣揆僅數月，人民還是會對期理念抱持疑問。

此外，日前行政院長蘇貞昌的人事動作頻頻，對於小英的施政滿意度有一定影響，外界會認為，蘇貞昌的大舉「改革」，可能是擔心自己將成為「敗戰內閣」。

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