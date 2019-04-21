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觀察站／藍須快刀整合 別等「騎虎難下」…

2019-04-21 00:26聯合報 記者楊濡嘉

國民黨總統選舉大局充滿變化，黨中央面對朱立倫（左起）、韓國瑜、郭台銘、王金平的競...
國民黨總統選舉大局充滿變化，黨中央面對朱立倫（左起）、韓國瑜、郭台銘、王金平的競爭，必須加快協調整合。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨總統選舉大局充滿變化，鴻海集團董事長郭台銘宣布參選，拱高雄市長韓國瑜參選的「韓粉」不但熱情未減，更還要發動誓師大會促韓參選。國民黨中央面對韓、郭、朱、王的競爭，必須加快協調整合速度，如果要初選，也要趕快訂出規則，快刀才能斬亂麻。

韓國瑜對二○二○大選雖一再說不在考量內 ，但馬不停蹄先後出訪星馬、港澳大陸與美國，不但賣東西、拚城市行銷，也有許多「高規格」的演講；特別是美國行，不少對內批判已拉高至「總統級」，談國防、談外交，連前後三位台大法律系畢業的總統也被「修理」，讓韓粉充分感受到他的憂國憂民情懷。

當然，對於國家社會各種問題，人民都有提出不同看法的自由，但聲勢高於藍綠要參選下一任總統者的韓國瑜說了這些話，連韓自己都知道超越了市長層級，韓粉看在眼裡，當然更積極拱韓選總統。當「大老虎」郭台銘站上檯面表態參選，韓粉擔心韓國瑜可能與總統大選無緣，大聲疾呼「非韓不投」。

韓粉拱韓選總統，認定藍營內只有韓國瑜能贏綠、白；至於要選立委的，也希望搭韓流順風車進入立法院，如果韓不選總統，能不能「換車」改搭郭董車就不一定了。

面對韓粉積極挺韓、熱度不退，國民黨大概沒法以時間換取空間，主席吳敦義與「大老虎」、「太陽們」和「后羿」的協調，得加緊進行，否則一旦「騎虎難下」，局面恐不好收拾。

韓國瑜國民黨郭台銘吳敦義韓流
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