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王金平：初選機制公平 誰贏就挺誰

2019-04-20 23:56聯合報 記者卜敏正余衡／連線報導

立法院前院長王金平（左）昨到嘉義縣布袋鎮魍港太聖宮參拜媽祖，受到群眾熱情歡迎。 ...
立法院前院長王金平（左）昨到嘉義縣布袋鎮魍港太聖宮參拜媽祖，受到群眾熱情歡迎。 記者卜敏正／攝影
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立法院前院長王金平昨到嘉義縣布袋鎮魍港太聖宮參拜媽祖，他表示，已和鴻海董事長郭台銘見過面，兩人就像兄弟，兩個人都會秉持關聖帝君「仁義禮智信」精神，只要初選機制公平，勝出的人大家都應該支持。

王金平說，黨內多人表態選總統，這是好事，因為每個人都懷抱理想，希望為國家、社會、人民、為兩岸、為年輕人開創新景象，讓台灣內部安定、兩岸和平，經濟大發財、人民能過好生活。

他表示，自己已和郭台銘見過面，郭台銘堅持初選是尊重制度，他和郭台銘的關係就像兄弟，都是打火兄弟，廿多年來已建立深厚關係，互相幫助、尊重，二個人都會秉持關聖帝君「仁義禮智信」精神，只要初選機制公平，勝出的人大家都應該支持，展現國民黨泱泱大黨氣度。

新北市前市長朱立倫昨啟動「台灣更好行腳之旅」，首站到花蓮拜會地方重要人士及青農代表，對日前批評黨內初選像「科幻片」，朱避談。

花蓮縣前縣長傅崐萁在自宅設宴款待朱立倫，並邀台開董事長邱復生、地方農會、客家、運動社團領袖進行閉門餐敘。

下午朱立倫邀行政院前院長張善政前往壽豐，與卅九歲青農盧紀燁以及他所成立的合作社成員座談，兩人除聽青農代表簡報並對農民生計困境交換意見。

隨後朱立倫轉往附近冰店享用甜品時，店內懸掛多面「朱總統加油！」「朱立倫凍蒜！」的布條及標語，讓朱立倫邊吃冰邊笑得合不攏嘴。

王金平郭台銘朱立倫
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