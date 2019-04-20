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韓國瑜不參選總統 學者分析關鍵：因高雄人不夠拱他

韓國瑜不參選總統 學者分析關鍵：因高雄人不夠拱他

2019-04-20 13:01聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜回應國民黨主席吳敦義徵召參加初選時，強調他是高雄市長，要顧及市民的...
高雄市長韓國瑜回應國民黨主席吳敦義徵召參加初選時，強調他是高雄市長，要顧及市民的感受，以市民為第一要務。 本報系資料照／記者楊濡嘉攝影
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高雄市長韓國瑜帶來「韓流」，支持者無數，但近來鴻海集團董事長郭台銘「媽祖託夢」決定參選總統初選，投下震撼彈，中國文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書發文分析，韓國瑜拒絕徵召初選的原因不是因為郭的參選，而是高雄人沒有展現足夠的拱韓力道，他奉勸高雄人自救，因為韓流結束後，就不再這麼多人去高雄投資，韓流冷了，高雄也就冷下來了。

胡幼偉認為韓國瑜如果是跨黨派及社會背景的第一人氣王，那麼國民黨徵召他初選或是直接徵召成為總統候選人，會得到「就是韓國瑜」的相同結果，但對於參不參選，韓國瑜則是一律用不考慮回答，不參選的關鍵問題，不是郭台銘的參選與否，而是高雄人沒有展現出足夠的拱韓力道，讓韓不好意思北漂高升。

而胡幼偉也分析，以華人喜歡錦上添花的現實習性，一旦韓國瑜「人在台北心在高」，各方才會爭相拍馬屁，繼續在高雄經濟上砸錢，若他不再高升，熱度下降，韓流結束、韓粉解散，就不會那麼多人去高雄做政治投資，因此如果韓國瑜真為高雄著想，他只能越來越熱，若韓流冷了，高雄也就冷下來了。

胡幼偉認為，韓國瑜缺的是一個讓他北漂的論述或口號，這陣子韓粉拱韓的的口號是「選總統、救台灣」，但他認為應該要喊而應該是「韓國瑜、選總統、救高雄」，因為韓國瑜愛面子，需要高雄人齊聲呼喊，他才願意應高雄鄉親催促，勉強同意北漂，他也奉勸韓粉「從現在開始，集結高雄韓粉，去高雄市政府前面，齊聲狂喊：『韓國瑜，選總統、救高雄！』連喊一周，照三餐喊，人數愈多愈好，看看有沒有效！」。

郭台銘韓國瑜
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