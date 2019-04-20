蔡賴之爭成權力之戰 名嘴4字揭民進黨2020恐重演這結局

2019-04-20 10:58 聯合新聞網 綜合報導



蘇進強認為，如果蔡英文（右）或賴清德初選都未能提出讓人民過好生活的願景，只顧統獨、反中的意識形態，不管最後是誰勝出，恐怕仍會重演去年九合一大選的結局。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨2020總統提名初選蔡賴之爭仍未解，蔡英文不希望民調，以免造成黨內分裂，賴清德則表示初選是民主機制，有助團結黨內，強調只要是君子之爭社會是支持的，對於現況，名嘴蘇進強認為，如果兩人初選都未能提出讓人民過好生活的願景，只顧統獨、反中的意識形態，不管最後是誰勝出，恐怕仍會重演去年九合一大選的結局「大勢已去」。

蘇進強於港媒《中評網》專訪表示，蔡賴初選過程是檢驗「民主進步」或「民主退步」的指標，但他們現在活生生成為了權力之爭，根本不是為了台灣人民的願景，等初選結束後，傷痕已經造成，要快速促成「英德配」也很困難，傷口要癒合沒有這麼快，就算合作了心結也還在，蔡英文與賴清德未來或合作但是表面和實際要合作很難，民進黨初選這樣搞下去很難看，加上鴻海董事長郭台銘若出馬，民進黨氣勢一定會受到影響。

蘇進強表示，民進黨在2020大選看不出有多大優勢，試圖喚醒仇中反共、悲情的印象最多就20%的民調空間，民眾也會認為這是過去的事情，台灣人真的不欠民進黨，像高雄市長韓國瑜曾說過「民進黨又不是高雄人的阿爸，我們為什麼都要聽他們的」。

蘇進強說，台灣民眾現在對民進黨的感覺是「執政3年，也沒讓我們好過」，這3年的執政不得人心，說外交有多好，實際則是斷交5個邦交，一例一休、同婚議題都造成社會撕裂傷口，怎麼可能短短一年內就癒合，他認為綠營支持者已經把希望寄託在桃園市長鄭文燦和基隆市長林右昌身上，因為蔡政府現在的作法是連「武統論」的學者李毅都驅離，真的很奇怪。

他也說，台灣民眾看到現在的民進黨就像看到過去的國民黨，爭權奪利、貪污腐敗，吃相難看，而且從去年11月24日敗選到現在，都沒看到檢討，賴清德為了檢討參與初選卻被打的唏哩嘩啦，英德之爭活生生成了權力之爭，民進黨根本不是為了台灣人民的願景。

蘇進強表示，蔡英文與賴清德兩人弄得僵持，未來要搭配可能性很低，就算兩人最後真的搭配，民眾也覺得他們是在演戲。現在民眾都喜歡真性情的人，不見得是百分百都講真話，就是像無黨籍台北市柯文哲、高雄市長韓國瑜、郭台銘等這樣的類型，韓、郭與過去傳統的國民黨形象不一樣，是會獲得選民支持的，這也是民進黨的危機。