親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董擬參選總統
各方談郭董參選
2020誰來選總統
警察制服換新裝
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

影／台灣沒軍法？蔡英文總統：韓市長把話收回去

遭鴻海開除後翻身成「耳機王」 謝冠宏感謝郭董這2點

蔡賴之爭成權力之戰 名嘴4字揭民進黨2020恐重演這結局

2019-04-20 10:58聯合新聞網 綜合報導

蘇進強認為，如果蔡英文（右）或賴清德初選都未能提出讓人民過好生活的願景，只顧統獨...
蘇進強認為，如果蔡英文（右）或賴清德初選都未能提出讓人民過好生活的願景，只顧統獨、反中的意識形態，不管最後是誰勝出，恐怕仍會重演去年九合一大選的結局。 圖／聯合報系資料照片
分享
民進黨2020總統提名初選蔡賴之爭仍未解，蔡英文不希望民調，以免造成黨內分裂，賴清德則表示初選是民主機制，有助團結黨內，強調只要是君子之爭社會是支持的，對於現況，名嘴蘇進強認為，如果兩人初選都未能提出讓人民過好生活的願景，只顧統獨、反中的意識形態，不管最後是誰勝出，恐怕仍會重演去年九合一大選的結局「大勢已去」。

蘇進強於港媒《中評網》專訪表示，蔡賴初選過程是檢驗「民主進步」或「民主退步」的指標，但他們現在活生生成為了權力之爭，根本不是為了台灣人民的願景，等初選結束後，傷痕已經造成，要快速促成「英德配」也很困難，傷口要癒合沒有這麼快，就算合作了心結也還在，蔡英文與賴清德未來或合作但是表面和實際要合作很難，民進黨初選這樣搞下去很難看，加上鴻海董事長郭台銘若出馬，民進黨氣勢一定會受到影響。

蘇進強表示，民進黨在2020大選看不出有多大優勢，試圖喚醒仇中反共、悲情的印象最多就20%的民調空間，民眾也會認為這是過去的事情，台灣人真的不欠民進黨，像高雄市長韓國瑜曾說過「民進黨又不是高雄人的阿爸，我們為什麼都要聽他們的」。

蘇進強說，台灣民眾現在對民進黨的感覺是「執政3年，也沒讓我們好過」，這3年的執政不得人心，說外交有多好，實際則是斷交5個邦交，一例一休、同婚議題都造成社會撕裂傷口，怎麼可能短短一年內就癒合，他認為綠營支持者已經把希望寄託在桃園市長鄭文燦和基隆市長林右昌身上，因為蔡政府現在的作法是連「武統論」的學者李毅都驅離，真的很奇怪。

他也說，台灣民眾看到現在的民進黨就像看到過去的國民黨，爭權奪利、貪污腐敗，吃相難看，而且從去年11月24日敗選到現在，都沒看到檢討，賴清德為了檢討參與初選卻被打的唏哩嘩啦，英德之爭活生生成了權力之爭，民進黨根本不是為了台灣人民的願景。

蘇進強表示，蔡英文與賴清德兩人弄得僵持，未來要搭配可能性很低，就算兩人最後真的搭配，民眾也覺得他們是在演戲。現在民眾都喜歡真性情的人，不見得是百分百都講真話，就是像無黨籍台北市柯文哲、高雄市長韓國瑜、郭台銘等這樣的類型，韓、郭與過去傳統的國民黨形象不一樣，是會獲得選民支持的，這也是民進黨的危機。

韓國瑜蔡英文總統大選

相關新聞

影／過半北市民不贊成落跑選總統 柯P回答霧煞煞

2019-04-20 11:33

扁批蔡英文：既然民調會贏 為何怕辯論、怕民調？

2019-04-20 09:54

非韓不投？羅智強：火車互撞，這是韓國瑜要的嗎？

2019-04-20 10:30

賴清德說脫黨才會分裂 蔡英文：不該自我否定或切割

2019-04-20 12:02

賴清德民調高 蔡英文組織強 勝負仍是未定之天

2019-04-20 11:38

王金平：已和郭台銘見過面 初選公平會支持勝出者

2019-04-20 10:32

58%市民不贊成選總統 柯文哲：做一半去選不是很好

2019-04-20 10:06

非韓不投？黃暐瀚：國民黨搞殘黨內政治明星

2019-04-20 09:59

一張神P圖 透露2020秘密？

2019-04-20 09:35

做民調就分裂? 孫大千：蔡英文也是經過民調被提名的

2019-04-20 09:31

非韓不可？藍委：韓粉電話打不停，如果是郭台銘就不投

2019-04-20 08:18

郭董參選意在卡韓？ 韓國瑜選不選 2字透玄機

2019-04-20 08:00

拚初選…朱立倫周末啟動行腳 王金平將會郭董

2019-04-20 00:28

直言集／手握多張王牌… 藍初選關鍵在「互信」

2019-04-20 00:14

「珍惜民主程序」賴清德：初選不可怕

2019-04-20 00:10

第一要務顧高雄 韓國瑜：知道自己坐什麼位子

2019-04-20 00:07

初選怎麼走…蔡賴再會？鄭文燦：下周討論

2019-04-20 00:06

蔡英文：民調下去黨就分裂 賴清德：脫黨競選才會分裂

2019-04-20 00:00

徵召韓國瑜參加初選 吳敦義：這樣比較公道

2019-04-19 23:59

「從未接受九二共識」蔡英文：2020這一局 兩岸分水嶺

2019-04-19 23:54

「競爭等於分裂」既然民調會贏 蔡英文怕什麼？

2019-04-19 23:49

【即時短評】辣台妹 怕民調？

2019-04-19 23:05

吳敦義談徵召韓參加初選 王金平：變來變去令外界不安

2019-04-19 21:42

蔡說民調不會輸但會分裂 林濁水：會分裂還不說NO？

2019-04-19 20:39

藍總統初選擬改採全民調 中常委願重修辦法解套

2019-04-19 20:08

郭台銘提國防靠和平 蔡總統：郭講反了是和平靠國防

2019-04-19 19:43

【重磅快評】吳敦義為韓國瑜留扇窗 也為國民黨鋪條路

2019-04-19 18:37

郭台銘卡韓？韓國瑜：重點是到底要為台灣人民做什麼

2019-04-19 18:03

影／回應吳敦義徵召初選 韓：要顧慮高市民感受

2019-04-19 17:27

影／徵召韓初選 吳駁「拱郭卡韓」柯酸藍宮廷戲不輸綠

2019-04-19 17:26

徵召參加初選？ 韓國瑜：現在是高雄市長 以市民為第一

2019-04-19 17:14

蔡說民調黨就分裂 洪孟楷：乾脆說明年「不能換人」

2019-04-19 17:05

影／民調低 蔡盼自己人別傷口撒鹽、賴反擊又沒脫黨參選

2019-04-19 16:51

蔡英文稱民調下去黨分裂 鄭文燦：有待大家發揮智慧

2019-04-19 16:43

一句「民調下去會分裂」掀波 還原蔡英文的談話

2019-04-19 16:41

徵召初選？朱立倫：給吳主席一點空間

2019-04-19 16:23

回應徵召初選 韓國瑜：要顧高雄市民感受

2019-04-19 16:20

媽祖託夢選總統 「通靈少女」劉柏君：不投託夢領導人

2019-04-19 16:12

蔡總統質疑中國干預台灣選舉 賴清德：沒有這方面資訊

2019-04-19 16:03
看更多

熱門文章

影／初選不能民調？蔡英文：民調下去，黨就分裂了

2019-04-19 12:23

郭董參選意在卡韓？ 韓國瑜選不選 2字透玄機

2019-04-20 08:00

【重磅快評】原來蔡總統民主素養如此？別再秀下限了！

2019-04-19 15:30

馬雲21日要訪高雄？ 韓國瑜：我去了解一下

2019-04-19 21:48

回應徵召初選 韓國瑜：要顧高雄市民感受

2019-04-19 16:20

稱不知郭董要參選 吳敦義：「徵召」韓國瑜初選較公道

2019-04-19 12:26

一句「民調下去會分裂」掀波 還原蔡英文的談話

2019-04-19 16:41

為韓國瑜留選總統的窗 吳敦義重提「徵召初選」

2019-04-19 12:35

葉宜津掛布條挺賴是否要撤？ 賴清德：謝謝

2019-04-19 15:27

蔡英文談年金改革：一定要做 對大家好只有對總統不好

2019-04-19 18:25

媽祖託夢選總統 「通靈少女」劉柏君：不投託夢領導人

2019-04-19 16:12

郭台銘是跳票大王？ 外媒曾報「富士康承諾史」又被翻出

2019-04-19 20:49

【重磅快評】吳敦義為韓國瑜留扇窗 也為國民黨鋪條路

2019-04-19 18:37

蔡說民調不會輸但會分裂 林濁水：會分裂還不說NO？

2019-04-19 20:39

郭台銘談初選：正面迎戰、盡全力證明我是最適合人選

2019-04-19 15:46

蔡賴之爭成權力之戰 名嘴4字揭民進黨2020恐重演這結局

2019-04-20 10:58

無成績門檻 蘇貞昌宣布農漁子女獎助學金增加3成

2019-04-20 09:24

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

警察制服換新 蔡總統「前任沒做的，我說到做到」

2019-04-19 21:20

徵召韓國瑜初選？宅神：看不懂超越人類智慧的佈局

2019-04-19 12:57

一下韓國瑜、一下郭台銘 蔡英文：不信中國沒干預

2019-04-19 13:55

郭台銘卡韓？韓國瑜：重點是到底要為台灣人民做什麼

2019-04-19 18:03

評郭台銘參選 鄭文燦：吳郭魚取代太陽餅了

2019-04-19 12:11

影／賴清德：脫黨競選才會分裂

2019-04-19 15:20

58%市民不贊成選總統 柯文哲：做一半去選不是很好

2019-04-20 10:06

【即時短評】辣台妹 怕民調？

2019-04-19 23:05

若韓國瑜無意進總統初選 吳敦義：不會直接徵召選總統

2019-04-19 13:15

總統說「有民調一定有競爭」 總統府：她的意思是她不會輸

2019-04-19 15:08

蔡說民調黨就分裂 洪孟楷：乾脆說明年「不能換人」

2019-04-19 17:05

徵召參加初選？ 韓國瑜：現在是高雄市長 以市民為第一

2019-04-19 17:14

專家：富士康就算沒中共黨委 郭台銘仍利益衝突

2019-04-19 23:41

「競爭等於分裂」既然民調會贏 蔡英文怕什麼？

2019-04-19 23:49

反共卻參加武統宣講團 王希哲遭台港封殺

2019-04-19 18:38

非韓不投？黃暐瀚：國民黨搞殘黨內政治明星

2019-04-20 09:59

影／台灣沒軍法？蔡英文總統：韓市長把話收回去

2019-04-20 11:39

蔡英文：民調下去黨就分裂 賴清德：脫黨競選才會分裂

2019-04-20 00:00

影／回應吳敦義徵召初選 韓：要顧慮高市民感受

2019-04-19 17:27

徵召韓初選 郭台銘：樂見廣邀賢才盡全力證明我最適合

2019-04-19 16:05

姚嘉文：相信台灣跟美國建交是遲早的事

2019-04-19 14:03

郭台銘參戰2020 柯建銘：有找人帶話說他會選

2019-04-19 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top