「從未接受九二共識」蔡英文：2020這一局 兩岸分水嶺

2019-04-19 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統（右）昨談到黨內初選時表示，民調她不會輸，但若民調下去，民進黨就分裂了。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨表示，她從來沒有接受九二共識，堅持主權獨立，從頭到尾都沒變過，「我的維持現狀就是獨立自主的現狀」；對台灣人來說，二○二○年這一局，是可以維持現在主權獨立的穩定現狀，還是被迫走上統一的進程，是很重要的分水嶺。

針對鴻海董事長郭台銘主張「國防靠和平」，蔡總統指出，「我們還是要持續強化國防，國防是和平最大的保證」，如果有一個足以防衛且是堅實的國防能量，才會逼得對手採取和平方式。她說，或許有人覺得最大的國防就是和平，但國防才是和平最大的保障。

大陸提出「一國兩制台灣方案」，蔡總統說，大陸國家主席習近平連任後，看得出對台的政治思考與進程，確實展現一種企圖心，「我們也感受到這個壓力，一國兩制台灣方案提出，就是要將兩岸進程帶到以統一為目標的階段」。

蔡總統說，高雄市長韓國瑜曾說，二○二○年就是捍衛中華民國，她也說，「捍衛中華民國這件事，我們每天都在做」，作為一個總統，捍衛國家主權，確保人民的安全，本來就是應做的事。

她說，二○二○年選舉各國高度重視，更何況中國對二○二○心裡有很多盤算與期待，也積極在看台灣這一局；對台灣人來說，二○二○這一局，是可維持現在主權獨立的穩定現狀，還是被迫走上統一的進程，是很重要的分水嶺。

總統特質「當然要像我一樣」

對於二○二○總統，須具備什麼樣的特質與條件？蔡總統說，「當然要像我一樣，或者就是我」，必須有外交能力，把所有的國際支持與信賴，全部集結起來，「讓我們在面對中國壓力時，有國際支持，理念相近國家的協助，這在二○二○年以後兩岸的情勢，是很重要的一面」。