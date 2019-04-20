初選怎麼走…蔡賴再會？鄭文燦：下周討論

桃園市長鄭文燦針對郭台銘參選表示，「吳郭魚取代太陽餅了」。記者許政榆／攝影 分享 facebook

蔡英文總統說，「如果要民調下去，這個黨就分裂了。」言外之意顯然期待經由協調產生人選，不希望走上民調決勝這一步，協調小組的進度因而備受關切。五人小組成員之一的桃園市長鄭文燦表示，是否再度安排蔡賴會協調，小組下周開會討論。

「我想多發揮彼此的優點，會讓我們的戰力加總。」鄭文燦表示，對於一個政黨而言，如何互相疼惜，能夠團結彼此力量，是最重要的。媒體詢問初選展開民調作業前，是否還會安排「蔡賴會」進行協調，鄭文燦回應，下周才要開會，目前還沒討論。

對於鴻海董事長郭台銘參選國民黨總統初選，鄭文燦以「吳郭魚取代太陽餅，太陽餅只能當伴手禮，吳郭魚比較有抗汙性，韌性比較強」，形容目前局勢。外界解讀，太陽餅暗指國民黨最早宣布參選的新北市前市長朱立倫、立委王金平；吳郭魚則暗喻郭台銘及高雄市長韓國瑜。

鄭文燦表示，二○二○總統大選對民進黨是重要一戰，鴻海是企業帝國，郭在企業領導上的能力無庸置疑，但國政治理和企業治理不一樣。

媒體問鴻海集團富士康在中國大陸是破百萬人企業，未來郭的政策是否會讓民眾認為太偏中？鄭文燦表示，選舉過程所有問題都會攤在陽光下被檢驗，若郭代表國民黨選總統要申報財產，當選要信託財產，郭對政治、經濟如何建立規範適當畫分，必須明確說明。