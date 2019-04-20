親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董擬參選總統
各方談郭董參選
2020誰來選總統
警察制服換新裝
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

「珍惜民主程序」賴清德：初選不可怕

2019-04-20 00:10聯合報 記者林敬殷／台北報導

針對蔡總統「民調分裂說」，行政院前院長賴清德（中）昨回應「初選不可怕」。 記者蘇...
針對蔡總統「民調分裂說」，行政院前院長賴清德（中）昨回應「初選不可怕」。 記者蘇健忠／攝影
分享

民進黨總統初選蔡賴之爭，令基層焦慮，蔡英文總統昨天表示，民調她不會輸，但若民調下去，這個黨就分裂了；對此，行政院前院長賴清德表示，他參加的是民進黨初選，並非要脫黨競選；初選是民主機制，有助團結黨內，凝聚已經分散的支持力量，強調「只要是君子之爭，社會是會支持的」。

蔡英文昨天說，民進黨最大的資產是支持者，這段時間以來，很多支持者都很焦慮，擔心民進黨能否度過這一次的考驗；她認為支持者希望團結的聲音很大，盼力量不要分散、要集結。還說，民調蔡英文不會輸，但若民調下去，這個黨就分裂了。

針對蔡英文「民調分裂說」，賴清德昨到台北市保安宮參拜及西門町簽書會受訪時表示，脫黨競選才會造成分裂。民進黨是一個民主政黨，初選是非常珍貴的民主程序，民進黨的初選制度有其程序，就是先協商、協商不成就進入政見發表或者辯論，再來用民調決定誰代表民進黨，這是民進黨完整的民主程序，不是一個新設制度，相信黨主席卓榮泰有能力處理。

賴清德表示，他的參選，不是否定過去，過去的功過，執政團隊當然要共同承擔；他之所以參選，是希望接棒承擔台灣的責任，非常希望得到國人支持，代表民進黨在總統大選時獲得勝利，為台灣服務，「這是我最主要的心願」。賴還提到，上至總統、下至里長都是公僕，應充分落實公僕精神，才有辦法發揮服務的精神、貼近民意。

賴清德說，民進黨要珍惜民主程序，國民黨也正要進入初選，初選並不可怕，因為他並不是脫黨競選，只要在初選過程中，力行君子之爭，同時向國人表達政見與理念，說明要將國家帶往何方，相信可以贏得國人的支持。

被問及不論初選勝負，是否可能與蔡英文搭檔？賴清德說，「這也是我們不斷強調團結的重要性」，只要是一場君子之爭的初選，對未來大選的團結有幫助。

對鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選，賴清德說，只要是國民黨提名的候選人，他都非常期待，每人都有優缺點，不妨看到最後。

民進黨民調賴清德蔡英文郭台銘
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

蔡英文：民調下去黨就分裂 賴清德：脫黨競選才會分裂

2019-04-20 00:00

「競爭等於分裂」既然民調會贏 蔡英文怕什麼？

2019-04-19 23:49

徵召韓國瑜參加初選 吳敦義：這樣比較公道

2019-04-19 23:59

直言集／手握多張王牌… 藍初選關鍵在「互信」

2019-04-20 00:14

第一要務顧高雄 韓國瑜：知道自己坐什麼位子

2019-04-20 00:07

拚初選…朱立倫周末啟動行腳 王金平將會郭董

2019-04-20 00:28

初選怎麼走…蔡賴再會？鄭文燦：下周討論

2019-04-20 00:06

「從未接受九二共識」蔡英文：2020這一局 兩岸分水嶺

2019-04-19 23:54

【即時短評】辣台妹 怕民調？

2019-04-19 23:05

吳敦義談徵召韓參加初選 王金平：變來變去令外界不安

2019-04-19 21:42

蔡說民調不會輸但會分裂 林濁水：會分裂還不說NO？

2019-04-19 20:39

藍總統初選擬改採全民調 中常委願重修辦法解套

2019-04-19 20:08

郭台銘提國防靠和平 蔡總統：郭講反了是和平靠國防

2019-04-19 19:43

【重磅快評】吳敦義為韓國瑜留扇窗 也為國民黨鋪條路

2019-04-19 18:37

郭台銘卡韓？韓國瑜：重點是到底要為台灣人民做什麼

2019-04-19 18:03

影／回應吳敦義徵召初選 韓：要顧慮高市民感受

2019-04-19 17:27

影／徵召韓初選 吳駁「拱郭卡韓」柯酸藍宮廷戲不輸綠

2019-04-19 17:26

徵召參加初選？ 韓國瑜：現在是高雄市長 以市民為第一

2019-04-19 17:14

蔡說民調黨就分裂 洪孟楷：乾脆說明年「不能換人」

2019-04-19 17:05

影／民調低 蔡盼自己人別傷口撒鹽、賴反擊又沒脫黨參選

2019-04-19 16:51

蔡英文稱民調下去黨分裂 鄭文燦：有待大家發揮智慧

2019-04-19 16:43

一句「民調下去會分裂」掀波 還原蔡英文的談話

2019-04-19 16:41

徵召初選？朱立倫：給吳主席一點空間

2019-04-19 16:23

回應徵召初選 韓國瑜：要顧高雄市民感受

2019-04-19 16:20

媽祖託夢選總統 「通靈少女」劉柏君：不投託夢領導人

2019-04-19 16:12

蔡總統質疑中國干預台灣選舉 賴清德：沒有這方面資訊

2019-04-19 16:03

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

初選恐再演成科幻片 朱立倫：再演，觀眾一個都不剩

2019-04-19 15:40

【重磅快評】原來蔡總統民主素養如此？別再秀下限了！

2019-04-19 15:30

總統說「有民調一定有競爭」 總統府：她的意思是她不會輸

2019-04-19 15:08

朱立倫周末啟動台灣更好行腳之旅 首站前進花東

2019-04-19 15:03

朱立倫：要徵召就大方徵召 要初選就公平初選

2019-04-19 14:23

籲民進黨團結 蔡英文：總統不能民調 會造成分裂

2019-04-19 14:21

「不是我偉大！」 蔡英文：民進黨唯一選擇是團結

2019-04-19 14:05

一下韓國瑜、一下郭台銘 蔡英文：不信中國沒干預

2019-04-19 13:55

影／初選不能民調？蔡英文：民調下去，黨就分裂了

2019-04-19 12:23

蔡英文喊話合作 賴清德堅持初選：君子之爭社會支持

2019-04-19 12:23

影／賴清德赴大龍峒保安宮參拜 重提推動的都更修法

2019-04-19 11:37

2020新三國誌歷來最熱鬧 扁預測：郭柯幾定，綠待初選

2019-04-19 11:37
看更多

熱門文章

搶韓國瑜光環？郭台銘狂打國旗牌 帽上這兩字卻洩了底

2019-04-19 08:00

影／初選不能民調？蔡英文：民調下去，黨就分裂了

2019-04-19 12:23

曾嗆郭台銘囂張 柯文哲：我兇一次他馬上轉彎就跑了

2019-04-19 11:31

手帕與彈珠…霸氣郭台銘最脆弱的祕密

2019-04-19 09:00

【重磅快評】原來蔡總統民主素養如此？別再秀下限了！

2019-04-19 15:30

回應徵召初選 韓國瑜：要顧高雄市民感受

2019-04-19 16:20

稱不知郭董要參選 吳敦義：「徵召」韓國瑜初選較公道

2019-04-19 12:26

一句「民調下去會分裂」掀波 還原蔡英文的談話

2019-04-19 16:41

蔡英文再向賴清德喊話：放下堅持 合作後會不同

2019-04-19 09:47

為韓國瑜留選總統的窗 吳敦義重提「徵召初選」

2019-04-19 12:35

馬雲21日要訪高雄？ 韓國瑜：我去了解一下

2019-04-19 21:48

孫大千：黨內初選是用來推出最強棒 不是卡誰

2019-04-19 09:38

影／郭台銘選總統 陳水扁：消費媽祖的詐騙集團

2019-04-19 08:25

范世平6點分析郭台銘參選內幕 「韓國瑜含恨出局」

2019-04-19 11:31

葉宜津掛布條挺賴是否要撤？ 賴清德：謝謝

2019-04-19 15:27

媽祖託夢選總統 「通靈少女」劉柏君：不投託夢領導人

2019-04-19 16:12

挺郭董參選總統 館長：講經濟沒人能贏他

2019-04-19 11:03

藍層峰拱郭台銘 原來劇本是10天內底定？

2019-04-19 12:00

【重磅快評】農委會算什麼 整個政府都是我的1450

2019-04-19 07:39

郭台銘談初選：正面迎戰、盡全力證明我是最適合人選

2019-04-19 15:46

郭台銘靠媽祖託夢 蔡英文酸：在一起久了就不用

2019-04-19 10:29

宣布不選立委 羅智強：會在2020關鍵之戰貢獻力量

2019-04-19 09:42

蔡說民調不會輸但會分裂 林濁水：會分裂還不說NO？

2019-04-19 20:39

【重磅快評】吳敦義為韓國瑜留扇窗 也為國民黨鋪條路

2019-04-19 18:37

年薪只領1美元，當選後還倒貼財產做市政...郭董參選總統，最值得借鏡的不是川普，而是他

2019-04-19 09:09

影／郭董中常會宣布參選 吳敦義：我心裡撲通撲通的動

2019-04-19 12:06

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

蔡英文談年金改革：一定要做 對大家好只有對總統不好

2019-04-19 18:25

蘇貞昌到彰化 「我來送紅包，也來催工程」

2019-04-19 12:02

郭台銘是跳票大王？ 外媒曾報「富士康承諾史」又被翻出

2019-04-19 20:49

徵召韓國瑜初選？宅神：看不懂超越人類智慧的佈局

2019-04-19 12:57

一下韓國瑜、一下郭台銘 蔡英文：不信中國沒干預

2019-04-19 13:55

總統說「有民調一定有競爭」 總統府：她的意思是她不會輸

2019-04-19 15:08

評郭台銘參選 鄭文燦：吳郭魚取代太陽餅了

2019-04-19 12:11

若韓國瑜無意進總統初選 吳敦義：不會直接徵召選總統

2019-04-19 13:15

徵召參加初選？ 韓國瑜：現在是高雄市長 以市民為第一

2019-04-19 17:14

影／賴清德：脫黨競選才會分裂

2019-04-19 15:20

郭台銘卡韓？韓國瑜：重點是到底要為台灣人民做什麼

2019-04-19 18:03

談2020年總統特質 蔡英文霸氣回應「就是我」

2019-04-19 10:05

蔡說民調黨就分裂 洪孟楷：乾脆說明年「不能換人」

2019-04-19 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top