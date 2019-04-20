「珍惜民主程序」賴清德：初選不可怕

2019-04-20 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



針對蔡總統「民調分裂說」，行政院前院長賴清德（中）昨回應「初選不可怕」。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

民進黨總統初選蔡賴之爭，令基層焦慮，蔡英文總統昨天表示，民調她不會輸，但若民調下去，這個黨就分裂了；對此，行政院前院長賴清德表示，他參加的是民進黨初選，並非要脫黨競選；初選是民主機制，有助團結黨內，凝聚已經分散的支持力量，強調「只要是君子之爭，社會是會支持的」。

蔡英文昨天說，民進黨最大的資產是支持者，這段時間以來，很多支持者都很焦慮，擔心民進黨能否度過這一次的考驗；她認為支持者希望團結的聲音很大，盼力量不要分散、要集結。還說，民調蔡英文不會輸，但若民調下去，這個黨就分裂了。

針對蔡英文「民調分裂說」，賴清德昨到台北市保安宮參拜及西門町簽書會受訪時表示，脫黨競選才會造成分裂。民進黨是一個民主政黨，初選是非常珍貴的民主程序，民進黨的初選制度有其程序，就是先協商、協商不成就進入政見發表或者辯論，再來用民調決定誰代表民進黨，這是民進黨完整的民主程序，不是一個新設制度，相信黨主席卓榮泰有能力處理。

賴清德表示，他的參選，不是否定過去，過去的功過，執政團隊當然要共同承擔；他之所以參選，是希望接棒承擔台灣的責任，非常希望得到國人支持，代表民進黨在總統大選時獲得勝利，為台灣服務，「這是我最主要的心願」。賴還提到，上至總統、下至里長都是公僕，應充分落實公僕精神，才有辦法發揮服務的精神、貼近民意。

賴清德說，民進黨要珍惜民主程序，國民黨也正要進入初選，初選並不可怕，因為他並不是脫黨競選，只要在初選過程中，力行君子之爭，同時向國人表達政見與理念，說明要將國家帶往何方，相信可以贏得國人的支持。

被問及不論初選勝負，是否可能與蔡英文搭檔？賴清德說，「這也是我們不斷強調團結的重要性」，只要是一場君子之爭的初選，對未來大選的團結有幫助。

對鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選，賴清德說，只要是國民黨提名的候選人，他都非常期待，每人都有優缺點，不妨看到最後。