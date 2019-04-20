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蔡英文：民調下去黨就分裂 賴清德：脫黨競選才會分裂

2019-04-20 00:00聯合報 記者羅建旺林敬殷江婉儀／連線報導

民進黨總統初選原本規定「先協調、後民調」，但蔡英文總統昨天表示，「很多人主張說不然民主機制用民調，民調蔡英文不會輸，但若民調下去，這個黨就分裂了」；她還說，「因為有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？」

蔡英文總統昨到宜蘭與地方人士座談時說，民進黨要團結，「民調蔡英文不會輸」，但如果...
蔡英文總統昨到宜蘭與地方人士座談時說，民進黨要團結，「民調蔡英文不會輸」，但如果做民調，這個黨就分裂了。 記者羅建旺／攝影
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蔡總統強調，民進黨只有一個選擇，不是誰比較厲害的問題，「只有一個選擇，就是只有團結啦，一加一一定大於二啦」。

民進黨總統初選已二度公告延期，蔡總統又拋出「民調分裂說」，接下來初選如何進行，引發外界關注。與蔡總統對壘的行政院前院長賴清德昨天回應，「脫黨競選才會（分裂），初選是民主的程序」。

賴：相信黨有能力妥善處理

對於蔡總統拋出「民調分裂說」，行政院前院長賴清德昨天回應，「脫黨競選才會（分裂）...
對於蔡總統拋出「民調分裂說」，行政院前院長賴清德昨天回應，「脫黨競選才會（分裂），初選是民主的程序」。 記者蘇健忠／攝影
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賴清德說，民進黨是民主的政黨，初選的程序由來已久，不管是縣市長、立委、議員，一直到總統，過去都由初選決定誰代表民進黨，「這個（指初選）並不是一個新設的制度」；初選的制度包含幾個程序，相信黨中央都非常清楚，也相信黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉一定有能力妥善處理這個問題。

蔡賴之爭引發基層焦慮，蔡總統昨天接受廣播節目訪問時表示，民調其實不是重點，「重點是我們有沒有意志力，要把這局做到比較完美，較能凝聚所有力量，才是重點所在」。

隨後蔡總統到宜蘭南天宮、進安宮參拜媽祖，在進安宮與支持者座談，許多人給蔡送暖，高喊「加油」。

蔡：不信中國沒干預這一局

蔡總統說，去年縣市長選舉民進黨選得不好，「中國認為有了機會，只要跟國民黨共同去弄出一個候選人，根本不必用武力解放台灣，我們說的維持現狀全都沒了」，「一下子韓國瑜，一下子郭台銘，都是誰在創造神話？」她不相信中國沒有干預這一局；美國有個智庫的學者就說，二○二○可能是台灣最後一次的自由選舉。

「不團結就沒有勝選希望」

蔡總統強調，「我們做的事情都是對的，對台灣都是好的，但有些眉角沒處理好，現在一件一件處理好。」她說，二○二○一定是要團結的，如果沒有團結，進入到競爭階段，「我現在很直接的告訴你，不團結就沒有勝選的希望，就沒有民主的台灣，就是這樣子」。

蔡總統還說，「為什麼我可以在二○○八年把民進黨帶上來，讓民進黨團結？不是我很偉大，而是民進黨支持者有強烈意志要團結」，「這次支持者的意志要團結，我們就會團結，我們一定會打勝仗，台灣一定自由民主」。

民進黨新聞部主任丁允恭表示，卓榮泰一直有呼籲雙方支持者不要過度表態，維持理性和諧的君子之爭，也一定要能團結整合，共同爭取大選的勝利。

民進黨民調
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