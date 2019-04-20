拚初選…朱立倫周末啟動行腳 王金平將會郭董

針對國民黨總統初選，新北市前市長朱立倫昨天重申應盡快明確訂出制度，他自己自本周末開始，啟動「台灣更好行腳之旅」，首站前往花東，將與行政院前院長張善政會面，從各自的財經與工程專業交換意見。

新北市前市長朱立倫昨到瑞芳參訪食品工廠，秀出接下來要走訪的縣市。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

朱立倫表示，將系統性的針對不同地區、不同族群安排拜訪行程，未來還會有桃竹苗客家之旅等。他會透過自己財經背景，結合台灣各地在地文化，以庶民經濟、生活經濟的思維解決人民問題。

立法院前院長王金平已打算和鴻海董事長郭台銘見面，前台北縣長周錫瑋則呼籲黨中央請所有參選人一起喝杯「團結茶」，讓最強棒出線。

朱立倫昨天參訪新北市瑞芳食品工廠時表示，歡迎郭台銘重回國民黨大家庭參與初選，但國民黨要採徵召制就快徵召，要初選就快擬定初選辦法，讓外界清楚看到改革決心，證明國民黨是有制度的政黨。

朱立倫說，無論任何時間、形式，重點就是要讓台灣更好，讓更多觀眾支持國民黨，大家再給一些時間、空間，相信黨主席會盡快端出結論。

立法院前院長王金平昨晚到高雄岡山區參加協和宮祭典，他還手捧五府千歲金身寶像上神轎。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

王金平昨天到高雄參加中華民國道教青年總會活動時表示，近日會在拜拜時和郭台銘「不期而遇」，談談初選情況；如果韓國瑜參選，他會以「人各有志」看待並尊重。有人認為「郭韓配」遠勝其他組合，王說民調只是參考，他的民調已經提升一倍，相信會繼續成長。昨晚他也回應吳敦義，指堂堂國民黨變來變去，會引起外界不安。

前台北縣長周錫瑋表示，所有制度都應該配合讓最強棒出線，國民黨再不整合就不會團結，現在韓粉抗爭愈來愈嚴重，郭台銘參選，基層也有支持聲音，力量應結合而非分散；黨中央拖過一星期不請喝團結茶，他就拜會每位參選人談怎樣合作與團結。