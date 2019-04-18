卓榮泰：重新計算總統初選時間

2019-04-18 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨總統初選延後掀波，卓榮泰表示，「我們沒有踰越機制」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統初選延後，引發獨派不滿，民進黨主席卓榮泰說，本周進度放在區域立委初選，總統初選方面，沒任何新的發展可以報告，等到立委協調過個階段後，會把總統初選時間重新計算，經中常會通過後依時間再來執行。

民進黨中執會上周決議延長總統初選協調時程，引發部分黨員退黨。卓榮泰昨天表示，「我們沒有踰越機制」，有些決定跟一些人的想法不一樣，但應遵照中執會多數意見。他希望有機會、時間找這些尊敬的老朋友，請求他們是不是有不一樣的決定。

卓榮泰表示，有幾位很尊敬的老朋友過去一個禮拜以來有退黨這樣的動作，黨部也關心有沒有其他同志有同樣動作，經全國各地方黨部調查還沒有很明顯，但就算是只有一位、兩位還是覺得很惋惜。

卓榮泰說，黨更重要的工作跟任務，就是把往後的工作跟任務做好，這樣才能讓還在支持民進黨的人清楚黨未來的作為，黨還是在機制裡面去進行，一定會為黨找出最強人選，用這個最強的人選跟社會對話，爭取勝選。

至於總統黨內初選政見會、民調時間都還未定，時程何時確定、是否依照民進黨秘書長羅文嘉所言在五月卅一日前完成民調？卓榮泰說，會在適當的時候，由民進黨組織部提出時程，再向中常會報告。