蔡英文兩岸立場強硬 為拚初選？

2019-04-18 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



發表武統論的旅美大陸學者李毅日前遭驅逐出境。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近來蔡政府在兩岸外交立場強硬，外界解讀是否與蔡英文總統拚黨內初選戰略有關？相關人士分析，這種說法是倒果為因。北京方面為了解決外部壓力，將矛頭對準台灣，用施壓及軍事威脅介入台灣政黨選舉的意圖明顯，扭曲台灣民主機制，更值得國人警惕。

這位人士說，大陸因為美中貿易戰陷入僵局，始終無法擺脫，陷入泥淖之中，為此藉由打台灣試圖向美施壓，大陸國家主席習近平強硬作法，增加周邊區域國家的緊張及威脅感，台灣自然首當其衝，唯有捍衛主權，別無他法，蔡總統的做法無關黨內初選，從上任以來，立場明確且一致，未因為初選而有所不同。

他表示，應該把時間拉回一月初，習近平提出一國兩制台灣方案開始，大陸對台轉趨強硬，到近來不斷對台灣及周邊區域加大軍事壓力，甚至是越過海峽中線，蔡總統基於憲法職權，保護國家及人民，本是應該的事。

蔡總統下令針對宣揚武統者拒絕入境，相關人士指出，外界或許會把政府對武統做過度的理解，放諸其他國家，任何主張要對一個國家發動戰爭的人，既是戕害人權，也是違反國際公約，任何國家都會列為不受歡迎的人物，政府的做法是比照其他國家，對方要武力統一你，政府會讓這種人入境宣揚其侵略的理念嗎？

相關人士指出，大陸的做法無疑是破壞現狀，也是對周邊國家的挑釁行為，或許是因內部問題而試圖轉移焦點，但國家受到威脅，本應有所立場，更應極力捍衛國家主權，與其說跟選舉有關，不如說是北京方面介入台灣選舉的手段，試圖干預國內政局。