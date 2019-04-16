國民黨擬改民調徵召 朱立倫、王金平有話說…

2019-04-16 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 、鄭媁／台北報導



朱：成功有我，不必在我

國民黨二○二○總統提名要點和時程延宕，傳出擬改為「民調徵召」，在全代會前做民調，徵召民調最高的人。對此，新北市前市長朱立倫表示「成功有我，不必在我」；國民黨立委王金平則說尊重、靜靜等待，黨中央要怎樣就怎樣。

黨內人士指出，國民黨總統初選的操作模式一定是徵召，但絕對不是「指定徵召」，而是先確立徵召機制，在全代會前做民調，民調最高的人就徵召他，「一定要有個機制，才能讓所有太陽們有下台階的機會」，最後一定會走上這條路。

黨內人士認為，因為有機制，被勸退者才不會覺得太沒面子，且時程至少可拖到六月，等於給黨內有意參選者再二個月的時間努力。這個徵召模式對韓國瑜也最不傷，因為韓國瑜是在這場機制中贏了民調，而非直接被徵召，若照這套標準走下去，國民黨就無懈可擊。

韓陣營人士則表示，韓國瑜目前為止已經有這個覺悟，「他不可能迴避」，但要讓韓國瑜出戰，前提是不能給他一個「殘破不堪的國民黨」，吳敦義接下來的責任，就是看如何協調要參選的人。

朱立倫昨聲明，他已公開表示，吳敦義需要多些處理事情的空間，大家也要給韓國瑜一些思考時間。二○二○是台灣撥亂反正的關鍵之戰，台灣沒有再輸的本錢。

王：黨中央要怎樣就怎樣

王金平則說，他不評論這些事，就看初選怎麼訂，「黨中央怎麼做，我們尊重，他們方便就好。」

不過，國民黨方面並未證實此訊息。文傳會代理主委程美華表示，目前未有任何的變更，按既定步驟進行，沒有所謂的民調徵召。組發會已擬定相關作業要點，相關內容仍依中常會日前通過的「七成民調、三成黨員投票」決定。國民黨副發言人洪于茜也說，相關作業程序，仍依過去既定的節奏推動。