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賴清德籲蔡英文停止網軍攻擊 學者：應提證據

2019-04-14 18:10台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

賴清德13日呼籲蔡英文的網軍停止對他的攻擊，引發軒然大波。（photo by 賴...
賴清德13日呼籲蔡英文的網軍停止對他的攻擊，引發軒然大波。（photo by 賴清德臉書）
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真的有網軍在攻擊賴清德？前行政院長、參與綠營總統初選的賴清德13日呼籲總統蔡英文停止「網軍」攻擊，總統府幕僚同日稍晚回嗆賴清德汙衊網友。對此，台藝大教授賴祥蔚認為，雙方應提出證據，證明有無操作網軍，才能進一步處理。東華大學教授施正鋒則指出，批評賴清德的不一定挺蔡英文，這些人不能算網軍。

賴清德13日表示，他堅持以君子之爭參與總統初選，呼籲蔡英文的網軍停止對他攻擊。此話一出引發軒然大波，蔡英文幕僚也立刻控告賴清德過去曾多次表態不參選，最後卻又出來參加初選，如今還把網友的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」。蔡英文也在14日表示，攻擊她的人其實比攻擊賴清德的人更多，而攻擊她的人「相信賴清德都認識」。

應提出證據

對此，賴祥蔚認為，是否真有網軍存在，相信同為民進黨員，又分別是總統及前行政院長身分的兩人應最清楚，若要指控對方使用網軍，必須舉出確切證據證明有網軍存在。蔡英文身為總統，長期以來關注打擊假新聞、網軍等議題，因此對於賴清德的指控她應該有辦法具體說明，並提出解決網路謾罵的方案，而非只是一味回擊。

在賴清德臉書上批評的言論，多為指控賴清德原本表態不選，最後卻出來選的「誠信問題」，賴祥蔚認為這個誠信指控只是其次，重要的是這些言論是否真的為有組織性的攻擊，企圖影響輿論，如果真的是網軍攻擊，那社會大眾有必要重視這個問題。

行政資源招蜂引蝶？

施正鋒指出，網軍的定義是接受某人指令去攻擊另一人，雖然蔡英文失去不少深綠的支持者，但還是有不少她本身的支持者，加上她身為執政者，握有許多資源，所以一定會有「投其所好」的支持者出現，這些都算是自主性質，不能算網軍。還要注意的是，批評賴清德的人不一定挺蔡英文，反之亦然，這些人也不能被歸類進去。

而針對蔡英文陣營批評賴清德的「誠信問題」，施正鋒分析指出，蔡英文陣營只是把初選當做表面過水，卻沒意識到這是本來就該走的民主程序。賴清德過去或許真的不想選，但他看到民進黨在生死存亡之秋，即使不出來也得出來，現在他堅持把初選走完，也是基於對民主程序的尊重，但蔡陣營沒注意到這點。

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賴清德蔡英文行政院總統大選網軍

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