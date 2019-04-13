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蔡英文：對初選有點擔心 賴清德：希望網軍停止攻擊

2019-04-13 23:40聯合報 記者江良誠鄭維真魏翊庭／連線報導

蔡英文總統昨到南投參加客家桐花祭時說，黨內初選期程延後，是希望黨能有多一點時間，...
蔡英文總統昨到南投參加客家桐花祭時說，黨內初選期程延後，是希望黨能有多一點時間，凝聚最大的團結。 （中央社）
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民進黨中執會延後總統初選時程，黨內出現分裂危機。蔡英文總統昨天表示，進入到初選，她「確實有點擔心」，前一段時間她想盡力維持黨的團結，但還是沒有辦法做到。她解釋，中執會的決定是希望能夠有多一點時間，處理現在面對的情勢，凝聚黨最大的團結。

相對於蔡英文的「擔心」，行政院前院長賴清德前天提出「蔡英文總統三年前獲得的六百多萬選票已分散」，強調他堅持初選，就是希望借由黨內民主程序，團結分散的力量。他昨晚再度表示，「我們都不能放棄（初選）」，要把握民主這道程序，給民進黨重新感動國人的機會。

蘇回應「選票分散說」

不過，對於賴清德「選票已分散」的說法，行政院長蘇貞昌昨天受訪回應說，選民在每一個階段都會做判斷，選舉是一次一次算，沒有什麼上次的票又會是這次的票，這樣就不像選舉了。蘇貞昌表示，初選進程都有協調，有鑒於國民黨的人選還沒有確定，所以黨希望事緩則圓，選出最有力量的候選人。

蔡：應該合作 不是競爭

蔡英文昨天到南投縣出席「客家桐花祭」時說，「我們要凝聚我們最大的力量」，實現執政的價值，來保衛台灣，來顧我們的主權、拚經濟，「體現最大力量的集結，應該是合作，不是競爭」，「所以中執會做了一個決定，希望給我們多一點的時間，來促成黨的團結，集結最大的力量」。

蔡英文強調，執政三年確實經歷一些困難，去年九合一大選後立刻檢討，選後至今，執政績效已逐漸顯現，蘇內閣也快速清理過去累積的問題。她說，現在民眾對民進黨施政滿意度逐漸上升，民調也在上升，「這條船」正在集結發揮應有的戰鬥力。

賴：好好把握民主程序

賴清德昨晚參加台南市台江文化中心開幕活動，媒體詢問如何看待蔡英文的說法？賴說，初選本來就是一道民主的程序，希望蔡總統和他都能講出要帶領國人邁向何方；如果好好把握這道民主程序，可以帶給民進黨重新感動國人的機會。

賴清德說，初選過程中要團結合作，所以他要求君子之爭，希望蔡總統能夠看到這一點，除了參選人之間不互相攻擊，也希望網軍停止攻擊；他已經公開宣示，輸的人要支持贏的人代表民進黨出征，希望蔡總統也能夠公開表達，如果他贏得初選也會支持他。

蔡英文民進黨賴清德總統大選

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