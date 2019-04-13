民進黨內鬨嚴重 名嘴：蔡英文恐成「姚文智2.0」

2019-04-13 11:33 聯合新聞網 綜合報導



民進黨中執會延後總統初選協調期。圖為總統蔡英文（左）與行政院前院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨中執會日前延後初選，對此，美麗島電子報董事長吳子嘉與國民黨立委江啟臣都表示，再拖下去總統蔡英文恐怕將成為「姚文智2.0」版，最後台北市長柯文哲就會漁翁得利。台北市議員高嘉瑜則說，民進黨初選因人設事，也只會使支持者分裂，對柯文哲而言是越有利。

在4月11日播出的政論節目「關鍵時刻」中，對於民進黨英德大戰，吳子嘉表示，民進黨與柯文哲就是乾柴烈火，柯只要輕鬆點把火，就能撿現成的以逸待勞，以目前狀況而言，蔡英文恐怕成為姚文智2.0版，柯6月就非選不可，屆時白色與淺綠力量就會在憂慮情況中快速集中。

江啟臣直言，「蔡英文可能變姚文智2.0」，他表示，以目前三強之爭的角度看來，民進黨內亂，淺綠的選票就會往柯文哲靠攏，等於小英票數減少、柯文哲增加，與去年的台北市長選舉一樣。

高嘉瑜也說，對柯文哲而言，藍綠越亂，對他越有利，中間選民會認為，藍綠一樣爛、一樣惡鬥，因此對他來說，目前的情勢可說是越來越好。

對於前行政院長賴清德堅持參選一事，吳子嘉說，賴臉皮厚，也不在乎道德呼喚，肯定打算幹到底，且賴尤其不怕媒體，即使被罵仍是我行我素。江啟臣則認為，賴清德是小看蔡英文的決心，甚至英德大戰提前開打，讓小英的戰力都被激發出來。

江啟臣說，賴清德的決定會讓人更確信他擔任行政院長時，與蔡英文的關係必定是貌合神離，「一定做得很不爽、敗選還要承擔更不爽」，許多施政必定是想法不同、無法溝通，才會讓他堅持出選，但現在看來，賴清德應是穩輸。

高嘉瑜表示，賴清德就如漫畫「小拳王」中的矢吹丈一樣，為了理想與夢想燃燒殆盡，賴也想為了自己的堅持拼搏到最後一刻，她更呼籲支持者要相信民進黨。