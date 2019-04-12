「初選延後如換柱」台南親綠民代發難 冰山一角

2019-04-12 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南報導



無黨籍台南市議員谷暮．哈就，因不滿民進黨總統初選延期，憤而退出台南市議會民進黨團運作。圖／擷取自谷暮．哈就臉書 分享 facebook 台南市無黨籍議員谷暮．哈就不滿民進黨初選延後，宣布退出市議會民進黨團運作，據了解，谷暮．哈就的動作只是台南親綠民代的冰山一角，不少民進黨籍議員對延後初選也都有意見，只是顧慮黨內團結多數「噤聲」，黨團總召林宜瑾也抨擊初選因人設事，戕害民進黨民主價值。

谷暮．哈就已擔任三屆的市議員，立場一向傾綠，首次當選議員後，就以黨友身分，加入議會民進黨團運作，還曾任民進黨團總召。昨因不滿初選延後，宣布退出民進黨團，外界解讀此舉反映台南市部分綠營議員的心聲。

「初選延後就如換柱事件強渡關山」，谷暮．哈就表示，她對民進黨感到失望。她以前認識的民進黨重視弱勢族群、擁有民主價值，她認為與民進黨有共同理念，加入黨團運作。如今民進黨為了總統初選可以破壞制度，讓她看不下去。

「按照正常程序走，輸的人才會心服口服」，谷暮．哈就說，延後初選摧毀民進黨長期以來的民主價值，恐會加深黨內分裂，甚至影響人民觀感。執政者應該思考是自己的問題，還是周邊的人給予錯誤訊息與意見？

她表示，號稱民主的民進黨應有雅量接受多人競爭，現在她已看不到民進黨的風骨，因此選擇退出民進黨團，期待民進黨能趕快找回初衷與價值。

據了解，台南市民進黨議員與賴清德並肩作戰多年，有一定情誼，多數黨團成員也都力挺賴，雖然未公開表態，但私下也對更改初選時程有微詞。