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賴清德：蔡600萬選票已分散 藉初選凝聚

2019-04-12 23:57聯合報 記者游明煌／基隆報導

行政院前院長賴清德（左）昨天應舅舅童永（右）邀請，到基隆慶安宮舉辦新書簽名會。 ...
行政院前院長賴清德（左）昨天應舅舅童永（右）邀請，到基隆慶安宮舉辦新書簽名會。 記者許正宏／攝影
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行政院前院長賴清德昨在基隆表示，蔡英文總統二○一六年大選獲得的六百多萬選票已經分散，他之所以堅持初選，就是希望借重初選的民主程序，團結黨、團結分散的力量，才能打贏明年總統選戰，並讓立委席次不受到太大衝擊。

賴清德說，蔡總統三年前大選獲得的六百多萬選票現況是：有一部分繼續支持蔡總統，有一部分支持他，有一部分支持「其他候選人」。這也是賴清德第一次拋出民進黨選票已經分散的說法。

由於民進黨中執會十日才以促進黨內團結、避免分裂為由，決定將初選時程延後，外界解讀賴清德此時拋出「選票分散」說，除再次表達對初選時程改變的不滿外，並有向黨中央「明示」民進黨支持者已呈分裂，為自己堅持初選會造成分裂的說法，先作切割 。

民進黨中執會決議總統初選時程延後，後續效應這幾天逐漸浮現。賴清德昨到基隆慶安宮辦簽書會，進場時民眾不斷大喊「總統好」，還有人因推擠跌倒。

賴清德受訪時表示，有人爆料黨中央制定總統初選辦法前，有先問過他及其他黨內可能參選的人，這個說法「完全不是事實」；強調事先不論是黨主席或任何一個人，都沒有徵詢過他的意見。

媒體詢問他，原本認為初選時程延後是傷害民進黨，為何現今態度卻轉為按照黨的決議，賴清德說，主要是以大局為重，黨中央既已決定初選延期，事緩則圓，他只有更加努力，不會放棄，進行一場君子之爭，爭取國人支持，讓他有機會承擔台灣的責任。希望這場初選，候選人和支持者都不要互相攻擊，尤其是網軍沒必要特別攻擊對手，並作不實的攻擊。

賴清德接著表示，現在的狀況是，蔡總統二○一六年大選獲得的六百多萬選票已經分散，一部分繼續支持蔡總統，有一部分支持他，有一部分支持「其他候選人」。只有藉由初選這道民主程序，才能讓已經分散的力量凝聚，打贏明年總統選戰，這也是他參與初選的目標。

對於外界用「火車對撞」形容民進黨總統提名初選，賴清德認為並不恰當，表示他與蔡總統的理念、作法有些不同，但朝台灣愈來愈好的方向前進是一致的，因此不會有「火車對撞」的情形。

賴清德民進黨基隆蔡英文總統大選

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