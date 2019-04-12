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延後初選 蔡明憲退黨 表達最深的沉痛

2019-04-12 13:25聯合晚報 記者林政忠洪敬浤楊濡嘉／連線報導

國防部前部長蔡明憲(左)。 圖／聯合報系資料照片
國防部前部長蔡明憲(左)。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨延後黨內總統初選期程，黨內風暴逐漸擴大。國防部前部長蔡明憲上午宣布退出民進黨，表達最深的沉痛。前總統陳水扁也質疑，民進黨靠民主選舉起家，何時變成那麼害怕民主投票

蔡明憲今天發出聲明指出，他從1990年50歲時突破海外黑名單，回到台灣加入民進黨，推動台灣民主運動，資深國代下台、國會全面改選、總統直選、台灣正名等重大議題；在公職任期上，在外交國防領域推對軍隊國家化、在美國國會協助成立參眾兩院台灣連線為台灣努力，2016年民進黨重新執政後，對於過去堅持台灣主體意識，推動台灣名義加入聯合國、強化台灣國防所以要實施徵兵制或者徵募並行制度，總總的建言，總是無法獲得蔡英文總統的回應，漸漸感受到心有餘而力不足。他也指出，他以一介資深黨員，呼籲黨內必須尊重初選制度，民進黨最可貴的就是依照民主自由的精神創黨，在公平的制度下競爭，這是過去民進黨堅持的價值與理念。

蔡明憲說，民進黨在2016年重新執政以來，轉型正義、司法改革等都不見成效，不知道是民進黨、還是台灣人民的焦慮，讓彼此形成一種莫名的疏離感。但民進黨至今仍然竟日追逐眼前、短小的黨內派系政治利益，而漠視台灣人民如此的焦慮及疏離感日益擴大。他是一介黨員，無力再有任何陳言，只能痛心離開民進黨，「表達我最深的沉痛」。

陳水扁今天也透過臉書指出，台灣從威權走向民主，不知付出多少生命、自由與幸福的代價，人民無條件出錢出力呵護支持民進黨，不是哪一個人多偉大、多重要；民主的初選程序正義，比個人輸贏的實質正義重要。他表示，蔡英文擔任民進黨主席後，取消民進黨民選公職與不分區立委黨內初選黨員投票，全部改為全民調或由黨主席指定，應由黨代表票選的中執評委也是用喬的。什麼時候靠民主選舉起家的民進黨，變成害怕民主投票？

民進黨投票

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