新聞眼／剩一口氣的民進黨…延長賽選邊站 分裂加劇

2019-04-12 00:40 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



民進黨延後初選，未來恐怕更分裂，圖為民進黨秘書長羅文嘉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨總統初選將延後至五月廿二日之後才進行民調，雖然黨中央說法是初選不變，只是延長「協調期」，但蔡英文總統及行政院前院長賴清德雙方人馬已經火力全開，兩人看起來毫無協調空間。對於團結拚勝選來說，延後初選其實是一條更辛苦的路，增加了一個多月的延長賽，未來黨內恐怕更加分裂。

依照新時程，總統初選將於立委提名完成後才進入決戰。但基層焦慮早已達到臨界點，未來立委初選不只將激化派系競爭，再加上屆時所有參選人都會為了爭取立委提名擁護各自的母雞，很難避免選邊站。

對蔡陣營來說，接下來的一個多月勢必使出所有執政資源，爭取各方支持，但若這段期間發生執政缺失，蔡還是得負起所有責任，雖然多了準備的時間，卻也有極大風險。

對賴陣營來說，原本希望速戰速決的腳步突然得放慢，這段期間以來快速出招的風格勢必得調整，證明自己是個值得等待的選擇。但雙方支持者已經兵戎相見，賴如何堅持「典範級」的君子之爭，似乎已走在鋼索上。

初選向來比大選還要殘酷，因為面對的敵人都是同志，刀刀見骨之後，比黨外競爭還需要時間復原，因此長痛不如短痛。民進黨在九合一大敗後，至今元氣虛弱，沒想到又面臨總統初選一拖再拖；紛爭沒有盡頭，也就很難盼到癒合的那一天。