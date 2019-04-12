親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
政院修正公投法
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
武統學者限離台
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

新聞眼／剩一口氣的民進黨…延長賽選邊站 分裂加劇

2019-04-12 00:40聯合報 本報記者丘采薇

民進黨延後初選，未來恐怕更分裂，圖為民進黨秘書長羅文嘉。 圖／聯合報系資料照片
民進黨延後初選，未來恐怕更分裂，圖為民進黨秘書長羅文嘉。 圖／聯合報系資料照片
分享
民進黨總統初選將延後至五月廿二日之後才進行民調，雖然黨中央說法是初選不變，只是延長「協調期」，但蔡英文總統及行政院前院長賴清德雙方人馬已經火力全開，兩人看起來毫無協調空間。對於團結拚勝選來說，延後初選其實是一條更辛苦的路，增加了一個多月的延長賽，未來黨內恐怕更加分裂。

依照新時程，總統初選將於立委提名完成後才進入決戰。但基層焦慮早已達到臨界點，未來立委初選不只將激化派系競爭，再加上屆時所有參選人都會為了爭取立委提名擁護各自的母雞，很難避免選邊站。

對蔡陣營來說，接下來的一個多月勢必使出所有執政資源，爭取各方支持，但若這段期間發生執政缺失，蔡還是得負起所有責任，雖然多了準備的時間，卻也有極大風險。

對賴陣營來說，原本希望速戰速決的腳步突然得放慢，這段期間以來快速出招的風格勢必得調整，證明自己是個值得等待的選擇。但雙方支持者已經兵戎相見，賴如何堅持「典範級」的君子之爭，似乎已走在鋼索上。

初選向來比大選還要殘酷，因為面對的敵人都是同志，刀刀見骨之後，比黨外競爭還需要時間復原，因此長痛不如短痛。民進黨在九合一大敗後，至今元氣虛弱，沒想到又面臨總統初選一拖再拖；紛爭沒有盡頭，也就很難盼到癒合的那一天。

民進黨行政院蔡英文賴清德總統大選

相關新聞

初選退回有傷痕的原點…蔡陣營：負重賽跑未必有利

2019-04-12 00:06

徵召韓國瑜 藍基層盼連馬吳出面協調

2019-04-12 00:45

初選延長賽 賴清德：事緩則圓 調整腳步

2019-04-11 23:56

4年是否做好做滿 柯文哲：很想這樣

2019-04-11 22:24

吳敦義重啟協調 將在韓國瑜回台後密集邀約

2019-04-11 20:41

張亞中致吳敦義的第二封信：國民黨應有的「四依止」

2019-04-11 19:05

挺蔡網軍圍剿賴清德 郭國文林宜瑾籲勿親痛仇快

2019-04-11 19:03

台北市政4年做好做滿？ 柯P：我是很想這樣子

2019-04-11 18:30

影／民進黨延初選遭酸假民主 學者：蔡賴交惡更難合作

2019-04-11 17:19

民進黨總統初選延期期 中執委陳茂松：遵照黨初選制度走

2019-04-11 17:11

蔡英文「尊重」初選延後 游梓翔：虛偽政治的極致表現

2019-04-11 16:56

民進黨總統初選延後 賴清德：會重新調整腳步

2019-04-11 16:31

民進黨中執會有備忘錄？ 民進黨駁斥

2019-04-11 16:23

【即時短評】一場初選 蔡賴黨中央三方皆輸

2019-04-11 14:42

觀察站／蔡能拿時間換什麼

2019-04-11 14:25

綠打延長賽 獨派批：民進黨國民黨化

2019-04-11 14:24

朱立倫「心情愉快」 只談空汙、觀光

2019-04-11 14:23

韓國瑜友人： 韓陣營已有承擔的覺悟

2019-04-11 14:21

吳敦義不選總統 韓國瑜友人：韓被徵召參選可能性再升

2019-04-11 13:42

初選期程又延後 高嘉瑜：真的沒臉再批國民黨「換柱」

2019-04-11 13:33

【即時短評】2020大選 韓國瑜有不能置身事外的壓力

2019-04-11 13:26

【重磅快評】蔡英文打造政治黑洞 賴清德一頭撞進去…

2019-04-11 12:25

民進黨5月31日前做總統初選民調 蔡賴協調持續

2019-04-11 12:23

初選延後採共識決 鄭文燦：盼透過延長促進團結

2019-04-11 11:56

影／不提韓、吳 朱立倫批綠營觀光、空汙和勞工政策

2019-04-11 11:53

民進黨初選延後勝算高？ 柯文哲笑：慶幸我不是民進黨員

2019-04-11 11:39

延後初選 沈富雄：民進黨比我10幾年前去余天家掃地時還糟

2019-04-11 10:53

郭台銘不選 藍基層集體焦慮 韓國瑜將被迫當母雞？

2019-04-11 10:51

英德開戰 小英不怯戰、賴神要速戰速決

2019-04-11 10:47

劉世芳：接下來才是深水區 對黨及人民是大考驗

2019-04-11 09:23

【重磅快評】辣小英滿手恐嚇牌 「耍賴」到底？

2019-04-11 09:19

胡幼偉：台灣政治人物寧要噓聲也不要掌聲

2019-04-11 08:28

孫大千：吳敦義放下2020 將面臨韓國瑜是否被徵召難題

2019-04-11 08:14

藍綠總統初選 扁：吳敦義如昔林義雄 民進黨歹戲拖棚

2019-04-11 01:06

賴清德嗆大陸「統一後，中華人民共和國不存在嗎？」

2019-04-11 01:00

觀察站／選不選？恐未必由得了韓國瑜…

2019-04-11 00:39

藍拱韓國瑜參選 黨內研擬「上中下」三策

2019-04-11 00:29

綠總統初選延後…賴：對黨嚴重傷害 蔡：捍衛執政價值

2019-04-11 00:25

韓國瑜避談吳不選 ：先讓我專心演講

2019-04-11 00:19
看更多

熱門文章

10億訂票APP被罵爆 藍委傻眼：台鐵稱「民眾搶票是樂趣」

2019-04-11 11:26

孫大千：吳敦義放下2020 將面臨韓國瑜是否被徵召難題

2019-04-11 08:14

延後初選 沈富雄：民進黨比我10幾年前去余天家掃地時還糟

2019-04-11 10:53

初選期程又延後 高嘉瑜：真的沒臉再批國民黨「換柱」

2019-04-11 13:33

影／韓國瑜自費到哈佛被質疑 王淺秋：別見不得高雄好

2019-04-11 13:03

找不到李毅！移民署無法強制出境 今夜動員找人

2019-04-11 20:11

阿扁「辣妹照」不見了 今換復健照 網友：手抖誤刪嗎？

2019-04-11 08:43

誰懂韓國瑜心境？他13句話中有話 不只說給藍太陽聽

2019-04-11 10:00

陸學者李毅受邀來台 內政部：令今出境 列不受歡迎人士

2019-04-11 16:24

王丹批韓國瑜 孫大千：這位民運領袖膽子究竟有多小

2019-04-11 14:43

【重磅快評】蔡英文打造政治黑洞 賴清德一頭撞進去…

2019-04-11 12:25

韓國瑜哈佛演講自費 蔡正元：不要打費正清中心的秋風

2019-04-11 14:55

「神力女超人」許淑華補胎 粉絲老闆合照抵錢還「補一送一」

2019-04-11 16:51

國軍採購108輛M1A2 120公厘戰車彈將國造

2019-04-11 17:03

吳敦義不選總統 韓國瑜友人：韓被徵召參選可能性再升

2019-04-11 13:42

挺蔡網軍圍剿賴清德 郭國文林宜瑾籲勿親痛仇快

2019-04-11 19:03

胡幼偉：台灣政治人物寧要噓聲也不要掌聲

2019-04-11 08:28

比蔡英文優秀？ 柯Ｐ神回：「of course！」

2019-04-11 15:53

【即時短評】當馬皇變女皇......

2019-04-11 10:07

吳敦義表態不選總統 昔日部屬：九合一之前就已透露

2019-04-11 12:43

獨／深夜已與移民署聯繫 李毅：一秒鐘都不想待台灣

2019-04-12 01:19

第四代票務系統挨罵 台鐵：高鐵認證有五大優點

2019-04-11 12:19

影／密會美魔女被抓包 王世堅情感豐富 送禮哲學花招多

2019-04-11 16:52

參觀臉書辦公室 蔡總統：最讓我興奮的是泡麵區

2019-04-11 12:52

柯文哲開設微博帳號自介「台灣阿北」3天粉絲破萬人

2019-04-11 13:34

蔡英文「尊重」初選延後 游梓翔：虛偽政治的極致表現

2019-04-11 16:56

台北市政4年做好做滿？ 柯P：我是很想這樣子

2019-04-11 18:30

澄清接中選會不是酬庸 李進勇：頭殼壞掉才接受

2019-04-11 10:24

中天再被罰100萬 民進黨：支持也期待遏止假新聞

2019-04-11 12:13

訪美第一夜飯店警鈴大作 韓國瑜：當惡作劇沒在怕

2019-04-12 00:00

蔡正元：韓國瑜若在哈佛教授招待所演講是很好待遇

2019-04-11 17:14

吳敦義重啟協調 將在韓國瑜回台後密集邀約

2019-04-11 20:41

李毅宣稱沒有要去演講 統促會：有所本才印海報

2019-04-11 22:43

移民署下令即刻出境 李毅：不知道有演講

2019-04-11 23:03

傘兵空降訓練不中斷 陸軍宣示留駐大武營區至110年

2019-04-11 11:29

陸委會：將註記李毅 嚴審日後來台申請

2019-04-11 16:48

民進黨像秦始皇坑儒？ 退休教師聲請釋憲險失控

2019-04-11 11:59

武統論李毅傳台中尋獲？移民署台中專勤隊：尚在尋找

2019-04-11 17:02

民進黨初選延後勝算高？ 柯文哲笑：慶幸我不是民進黨員

2019-04-11 11:39

武統論李毅受邀訪台演說 移民署：限令今天出境

2019-04-11 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top