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新聞眼／延長賽三輸！民進黨把自己推向懸崖

2019-04-10 23:54聯合報 本報記者丘采薇陳洛薇

民進黨中執會昨天通過延後總統初選時程的決議，秘書長羅文嘉在會後記者會上表示，大家...
民進黨中執會昨天通過延後總統初選時程的決議，秘書長羅文嘉在會後記者會上表示，大家一起承擔、一起負責。記者莊昭文／攝影
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民進黨中執會昨天拍板延長總統初選協調期，明確的民調日期尚未公布。這一場初選走到現在，已是歹戲拖棚，不僅傷了民進黨捍衛民主的形象，所謂的延長賽可能也只會讓黨內繼續撕裂，並不利於團結。此刻的民進黨也因為破壞價值將自己推向懸崖邊，蔡、賴及民進黨中央三方皆輸。

現任總統爭取連任，卻面臨黨內同志，而且還是昔日任命的閣揆挑戰，對蔡英文而言，自是相當難堪，因此蔡英文最近搬出了「初選必敗論」、「牽動國政論」、「合作大局論」，要求民進黨中央不能只做裁判，要拿出自己的辦法和決定。

外界認為，挺英人馬推動再延後初選，目的就是要以時間換取空間，以拖待變等待「辣台妹」民調翻轉，一舉逆轉勝，擊敗目前民調領先的賴清德，至於將時間延後至立委提名完成後，恐怕也有壓制黨內同志選邊站的用意。但可預料的是，接下來蔡英文攻勢會愈來愈凌厲，而堅持參選到底的賴清德也將愈趨強硬，卯足全力與蔡較勁，初選還沒正式開始，兩邊已殺紅眼，接下來恐怕更刀刀見骨。

民進黨從草根起家，程序正義向來是不可挑戰的神主牌之一，總統爭取連任理所當然，但不代表遊戲規則形同虛設，甚至可以為特定人選量身訂作。當初黨內氛圍由蔡競選連任是共識，未料半路殺出程咬金，賴清德的突襲登記參選，讓黨內慌亂，追求民主起家的民進黨以「團結」為由，兩度延長初選時程，甚至連當事人事前都未獲徵詢，如此因人設事自毀規則，未來再以民主之名爭取正義，都站不住腳。

初選延後，美其名是延長「協調期」，但明眼人都不難理解，蔡英文與賴清德根本毫無「協調」空間，協調再延長也只是加深彼此支持者互相攻擊的裂痕，甚至可能浪費了初選後的整合時間。這場初選無論結果如何，其實已經沒有人會是贏家。

民進黨蔡英文賴清德總統大選卓榮泰

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