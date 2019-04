韓國瑜避談吳不選 :先讓我專心演講

2019-04-11 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 蔡孟妤 /連線報導



高雄市長韓國瑜台北時間十二日凌晨將在哈佛大學閉門全英文演講。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨主席吳敦義宣布不選二○二○,高雄市長韓國瑜昨天在美國波士頓受訪表示,他並不曉得,現在也不談這個,等他把哈佛和史丹福大學的演講用「獅子搏兔」的精神專心辦完再說,「先讓我專心」。

韓國瑜台北時間十二日凌晨將在哈佛大學閉門全英文演講「The Power of Down to Earth」,即「接地氣的力量」。韓說,演講內容就是二○一八選舉,完全不可能在沙漠開出花的地方、藍軍不可能贏的地方卻贏了,「為什麼?代表民心思變?」

外界解讀到哈佛大學演講等於拿到二○二○入場券,韓國瑜表示,他不敢這樣講,感覺在吹牛,演講只是幾位教授對去年高雄市長選舉有興趣,三個月前就敲定。

對於國民黨有中常委想直接提徵召韓國瑜選總統,韓國瑜說,「把美國行扎實走完,不讓高雄、台灣漏氣是當務之急,黨內一些不同的意見,我就尊重。」

此行將與一位退休大使見面,韓國瑜證實在舊金山有安排。據了解,可能是美國前駐阿富汗大使艾江山(Karl W. Eikenberry)。