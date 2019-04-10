親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

王丹酸演講唬爛 韓國瑜：麻煩他多關心北韓，少扯台灣

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

批蔡英文「現任優先」 苦苓：縣市長選舉卻輸到脫褲

2019-04-10 15:05聯合新聞網 綜合報導

蔡英文昨天上午在總統府內開記者會說明自己不怯戰。記者邱德祥／攝影
蔡英文昨天上午在總統府內開記者會說明自己不怯戰。記者邱德祥／攝影
分享

民進黨總統初選蔡賴相爭，總統初選協調期將於後天截止。然而蔡英文日前透過官方LINE提到「現任優先」，以2014年縣市長選舉成功為例子，遭外界批評其意有所指應保障現任的動機。作家苦苓更發文痛批「實在看不下去了！」

蔡英文在8日與賴清德會面後，晚間透過LINE官方帳號提到，「2014年九合一大選民進黨保障提名所有連任的縣市長，讓他們沒有後顧之憂專心拚政績」，所以才大獲全勝。此番言論被認為是「像小孩吵著要糖吃」，希望保障現任優先。

對於「現任優先說」，苦苓在臉書上發表不滿，痛批「實在看不下去」。苦苓表示，2018年的縣市長選舉，也是當時現任的縣市長競選連任卻「輸到脫褲」，「小英總統不是在自打嘴巴嗎？」他認為這就像棒球賽打到第三局，卻被宣布沒收比賽，直接判「英隊」獲勝；還不如一開始便宣布由上屆冠軍隊衛冕成功！他批評民進黨就算可以這樣搞，但「再也沒有人會去看你們的棒球賽了！」

儘管有網友認為，蔡英文此番言論僅是希望綠營黨內團結，但苦苓在留言表示，「如果有選舉競爭就叫做不團結，那乾脆連總統選舉都取消好了！」

對於「現任優先說」，總統府發言人張惇涵表示，LINE所貼的是回顧總統與民進黨重要時刻的老照片系列。蔡英文則在昨（9）日的記者會回應表示，與賴清德會面並未談到「現任優先」，更強調她沒有怯戰，將尊重初選協調小組安排。

蔡英文賴清德總統大選苦苓
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

蔡英文退黨參選？蔡正元：知道蔡式「耍賴術」厲害了吧

2019-04-10 15:43

中市「綠營神力女超人」賴佳微 批賴清德民進黨之恥

2019-04-10 15:56

張亞中致吳敦義三封信 第一封：莫失掉民眾的信任！

2019-04-10 15:31

賴清德反問國台辦：統一後中華人民共和國會不存在嗎？

2019-04-10 15:15

吳敦義不選！蔡正元：現在輪到朱立倫了！　　

2019-04-10 16:07

總統初選山雨欲來 賴清德預告今晚有件「天下大事」

2019-04-10 15:22

吳敦義不選2020 朱立倫：大甲媽期間專心行腳

2019-04-10 15:16

吳敦義不參選2020 籲全黨精誠團結重返執政

2019-04-10 15:00

賴清德盼打一場典範級的初選 不會有脫黨競選的問題

2019-04-10 14:34

影／吳敦義正式表態不選總統 唯一目標國民黨勝選

2019-04-10 14:33

總統初選卡關 藍委：吳敦義態度最重要

2019-04-10 14:25

藍中常委：初選延至6月 徵召韓國瑜最上策

2019-04-10 14:22

新聞幕後／蔡釋善意盼延後初選 賴怎接招？

2019-04-10 14:20

蔡賴之爭「英派也會變硬派」？

2019-04-10 14:15

賴清德：若贏初選盼蔡總統支持 失敗也不會脫黨

2019-04-10 14:15

民進黨延後初選？ 今決戰中執會

2019-04-10 14:15

冷眼集／蔡賴火車對撞 民進黨已內傷

2019-04-10 14:13

韓國瑜與郭台銘拚總統誰贏？他辦網路投票結果一面倒

2019-04-10 13:54

藍年輕民代發聲 籲吳敦義組協調小組 停止總統初選

2019-04-10 13:46

學者評藍營支持者心聲：逼太陽下山、逼月亮升起

2019-04-10 13:15

幕後／從徵召到延後初選 蔡英文已將球拋給賴清德

2019-04-10 13:07

國民黨總統提名再起波瀾 挺吳派常委盼6月徵召韓國瑜

2019-04-10 13:07

【即時短評】蔡賴火車對撞 民進黨已內傷

2019-04-10 13:06

中執會反動員遭瓦解？民進黨延後初選已成共識

2019-04-10 12:46

民進黨初選機制的迷思：被污名化的政治協商

2019-04-10 12:22

吳敦義做掉朱立倫？ 葉元之：這個我不敢講

2019-04-10 11:09

蔡英文將退黨參選？ 柯文哲：聽起來很驚悚

2019-04-10 11:08

「過去全靠國民黨撐」 名嘴勸王金平：挺韓國瑜選總統

2019-04-10 10:33

蔡賴相爭如火車對撞？鄭文燦：仍盼爭取最大共識

2019-04-10 10:13

一場總統初選 逼得民進黨一天召開三場記者會

2019-04-10 09:22

賴清德：參選為美中台注入更和平、穩定、民主動能

2019-04-10 09:04

林濁水：賴清德的義無反顧本色 根本是創黨黨員

2019-04-10 08:24

蔡英文怕初選傷筋動骨？想當年蘇謝大戰血肉橫飛…

2019-04-10 08:00

蔡未能連任會有「憲政空窗期」？ 扁：總統就是總統

2019-04-10 05:03

現任優先？ 扁：蔡總統講得不是那麼清楚但大家都聽懂

2019-04-10 04:52

蔡英文、賴清德直球對決 喊話黨中央

2019-04-10 00:41

拱韓國瑜問鼎 中常委擬提案不辦初選

2019-04-10 00:33

觀察站／壓力鍋快爆 吳主席，抽刀決斷吧

2019-04-10 00:29

誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人

2019-04-10 00:28
看更多

熱門文章

王淺秋出示哈佛和史丹福邀韓國瑜函 要王丹道歉

2019-04-10 11:42

王丹質疑韓國瑜演講唬爛？ 高市府出示邀請函打臉

2019-04-10 00:52

影／吳敦義正式表態不選總統 唯一目標國民黨勝選

2019-04-10 14:33

不一樣的保外就醫 阿扁系列生活照網友羨慕了

2019-04-10 09:04

王丹酸韓國瑜「唬爛吹牛被揭穿也不是第一次」

2019-04-10 08:16

蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」

2019-04-09 18:50

韓國瑜訪哈佛 戈迪溫：韓對兩岸關係看法最受關注

2019-04-10 03:16

傳美遲售台F-16V？ 孫大千：民進黨癡心換川普政府絕情

2019-04-10 08:15

蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12

韓國瑜哈佛演講陷羅生門？ 柯文哲這樣回…

2019-04-10 11:19

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

2019-04-09 23:10

韓國瑜、蕭美琴訪美行程比一比 網友：怎麼差這麼多

2019-04-10 10:25

與館長談統獨 賴清德：統一就像斯斯有兩種

2019-04-09 23:09

「過去全靠國民黨撐」 名嘴勸王金平：挺韓國瑜選總統

2019-04-10 10:33

現任優先？ 扁：蔡總統講得不是那麼清楚但大家都聽懂

2019-04-10 04:52

蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！

2019-04-09 22:41

不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工

2019-04-10 00:38

蘇起與韓國瑜見面 稱讚韓九二共識「講得很好」

2019-04-09 16:54

【重磅快評】蔡英文不怯戰可合作 賴清德必然領教過

2019-04-09 18:34

蔡英文怕初選傷筋動骨？想當年蘇謝大戰血肉橫飛…

2019-04-10 08:00

誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人

2019-04-10 00:28

黃國昌的發文是假訊息？ 陳吉仲今天公開道歉

2019-04-10 10:02

林濁水：賴清德的義無反顧本色 根本是創黨黨員

2019-04-10 08:24

韓國瑜訪美伴手禮 選了這5樣

2019-04-09 21:27

稱高市捏造原意 王丹：想拿尺量，王淺秋臉皮有多厚？

2019-04-10 12:47

陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」

2019-04-09 21:37

館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」

2019-04-09 22:01

王丹酸演講唬爛 韓國瑜：麻煩他多關心北韓，少扯台灣

2019-04-10 14:25

宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37

與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02

新聞眼／政府放任中火 執法標準在哪？

2019-04-09 23:56

中執會反動員遭瓦解？民進黨延後初選已成共識

2019-04-10 12:46

影／蔡賴爲初選互槓 蔡問賴：是要誰退？還是要合作？

2019-04-09 17:25

影／邵子平領對岸身分證想要健保 蘇貞昌：門都沒有

2019-04-09 17:18

蔡總統考慮離開民進黨？總統府澄清無此事

2019-04-09 21:27

韓國瑜訪美演講 王淺秋：是閉門、小規模方式交流

2019-04-10 13:26

小朋友問總統有另解？「讀報」：蔡英文權力腐化應道歉

2019-04-10 11:38

退休公務員赴陸能否續領退休金？銓敘部報你知

2019-04-09 22:00

【重磅快評】誰躲在「一國兩制」保護傘下趁火打劫

2019-04-10 11:31

批蔡英文「現任優先」 苦苓：縣市長選舉卻輸到脫褲

2019-04-10 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top