批蔡英文「現任優先」 苦苓：縣市長選舉卻輸到脫褲

2019-04-10 15:05 聯合新聞網 綜合報導



蔡英文昨天上午在總統府內開記者會說明自己不怯戰。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

民進黨總統初選蔡賴相爭，總統初選協調期將於後天截止。然而蔡英文日前透過官方LINE提到「現任優先」，以2014年縣市長選舉成功為例子，遭外界批評其意有所指應保障現任的動機。作家苦苓更發文痛批「實在看不下去了！」

蔡英文在8日與賴清德會面後，晚間透過LINE官方帳號提到，「2014年九合一大選民進黨保障提名所有連任的縣市長，讓他們沒有後顧之憂專心拚政績」，所以才大獲全勝。此番言論被認為是「像小孩吵著要糖吃」，希望保障現任優先。

對於「現任優先說」，苦苓在臉書上發表不滿，痛批「實在看不下去」。苦苓表示，2018年的縣市長選舉，也是當時現任的縣市長競選連任卻「輸到脫褲」，「小英總統不是在自打嘴巴嗎？」他認為這就像棒球賽打到第三局，卻被宣布沒收比賽，直接判「英隊」獲勝；還不如一開始便宣布由上屆冠軍隊衛冕成功！他批評民進黨就算可以這樣搞，但「再也沒有人會去看你們的棒球賽了！」

儘管有網友認為，蔡英文此番言論僅是希望綠營黨內團結，但苦苓在留言表示，「如果有選舉競爭就叫做不團結，那乾脆連總統選舉都取消好了！」

對於「現任優先說」，總統府發言人張惇涵表示，LINE所貼的是回顧總統與民進黨重要時刻的老照片系列。蔡英文則在昨（9）日的記者會回應表示，與賴清德會面並未談到「現任優先」，更強調她沒有怯戰，將尊重初選協調小組安排。