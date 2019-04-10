「過去全靠國民黨撐」 名嘴勸王金平：挺韓國瑜選總統

2019-04-10 10:33 聯合新聞網 綜合報導



前立法院院長王金平堅持參選2020總統大選，董智森爆料自己當年曾多次力勸王「下去選給大家看」，但王始終不敢投入選戰。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

眼看2020總統大選日期逐步逼近，國民兩黨的參選人卻處於難產局面。國民黨因民意漸漲的高雄市長韓國瑜，以及眾多太陽的角逐，造成總統候選人喬不攏的僵局。外界質疑讓韓遲遲不願表態的最大原因，恐出在前立法院長王金平三山造勢的「人情包袱」。廣播節目主持人董智森指出，當年曾多次力勸王「下去選給大家看」，但王始終不敢投入選戰。

據節目《夜問打權》上的談話，面對藍營目前「太陽與后羿互爭」的窘境，以及前立法院長王金平始終堅持參選的作為，媒體人董智森憤慨難平。董直截了當地喊話：「我不相信高雄的人，挺王金平的會比挺韓國瑜還多！我不相信啦！」

董智森再加碼爆料，自己以前就勸王金平好幾次直接參選立委，「我說我很清楚你要當立法院長，那你就不要當不分區，直接下去選給大家看。因為旁邊的人都在奚落你，你就是靠國民黨分給你不分區，還當了足足4次。我一直勸他說你要選你就下去選，我不相信你故鄉（高雄）的人不會挺你，結果他終究不敢…下去選！」

最後，董智森苦口婆心地說，「如果這麼做的話，一眼就會被人看破手腳，你就是要靠國民黨撐！既然國民黨對你這麼好，你也認為自己對國民黨非常忠誠，那更應該順勢，像去年挺韓國瑜選高雄市長那樣，挺他選總統到底」！