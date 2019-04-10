為己布局大選？ 吳敦義：從沒這念頭

針對部分人士指責國民黨主席吳敦義為了布局參選總統導致協調破局，吳昨天表示從來沒有這樣的念頭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統初選提名延後，黨內將矛頭指向主席吳敦義，指吳在為自己布局參選總統，導致協調破局。吳敦義昨晚透過直播表示，他從沒這樣的念頭，「反正不久後你們就知道了，有宣布沒宣布你們就知道了。」

吳敦義昨晚與友人餐敘並透過直播回應，「我要參選總統的話，在去年九合一選舉大勝之餘當場宣布就好，為何我不趁勢宣布？道理太簡單了」。吳表示，他假如要有私心，就不必公平初選，不必徵召優秀突出的人；但被問到如果特邀的人說不要怎麼辦？吳表示，「假如他（指韓國瑜）拒絕，那也沒有別的辦法。」

王金平昨指出，如果吳較早表態要選，對有意參選的人就不一樣，可以直接跟他見面；如果吳敦義不選，以黨主席的身分要求跟有意參選的人見面，他也樂意配合。至於吳遲不表態是否影響他的布局？王表示，「不會」，他的布局一直在持續中。

多名國民黨立委昨天也齊聲呼籲吳敦義盡速表態，才有利於後續協調。王育敏指出，吳敦義若要成為Kingmaker，應在適當時機對是否參選有明確態度，才有助於發揮協調功能，接下來邀請韓國瑜、朱立倫、王金平等人見面，也較具正當性跟高度。

另一方面，今天中常會召開前，年輕世代的彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、律師林日春及長期支持國民黨的青年將在中央黨部舉行記者會，呼籲「大人停止吵鬧，停止黨內初選，立即協調各方意見，推出勝選組合」。