為己布局大選？ 吳敦義：從沒這念頭
國民黨總統初選提名延後，黨內將矛頭指向主席吳敦義，指吳在為自己布局參選總統，導致協調破局。吳敦義昨晚透過直播表示，他從沒這樣的念頭，「反正不久後你們就知道了，有宣布沒宣布你們就知道了。」
吳敦義昨晚與友人餐敘並透過直播回應，「我要參選總統的話，在去年九合一選舉大勝之餘當場宣布就好，為何我不趁勢宣布？道理太簡單了」。吳表示，他假如要有私心，就不必公平初選，不必徵召優秀突出的人；但被問到如果特邀的人說不要怎麼辦？吳表示，「假如他（指韓國瑜）拒絕，那也沒有別的辦法。」
王金平昨指出，如果吳較早表態要選，對有意參選的人就不一樣，可以直接跟他見面；如果吳敦義不選，以黨主席的身分要求跟有意參選的人見面，他也樂意配合。至於吳遲不表態是否影響他的布局？王表示，「不會」，他的布局一直在持續中。
多名國民黨立委昨天也齊聲呼籲吳敦義盡速表態，才有利於後續協調。王育敏指出，吳敦義若要成為Kingmaker，應在適當時機對是否參選有明確態度，才有助於發揮協調功能，接下來邀請韓國瑜、朱立倫、王金平等人見面，也較具正當性跟高度。
另一方面，今天中常會召開前，年輕世代的彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、律師林日春及長期支持國民黨的青年將在中央黨部舉行記者會，呼籲「大人停止吵鬧，停止黨內初選，立即協調各方意見，推出勝選組合」。
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