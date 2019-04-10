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誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人

2019-04-10 00:28聯合報 記者丘采薇王敏旭／連線報導

行政院前院長賴清德（左）昨天接受「館長」陳之漢（右）專訪直播，推崇館長是愛國者，...
行政院前院長賴清德（左）昨天接受「館長」陳之漢（右）專訪直播，推崇館長是愛國者，捍衛中華民國。 記者胡經周／攝影
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行政院前院長賴清德投入民進黨內總統初選，賴昨晚與網紅「館長」陳之漢直播，對館長針對統獨等議題犀利提問，賴清德回應，台灣已經是主權獨立國家，不需要再宣布獨立，「已經獨立為什麼要再宣布？」賴也說，講台獨，背後就是指台灣是主權獨立的國家，現在捍衛中華民國不是主張統一的人，而是主張獨立的人。

賴清德也說，「統一有兩種，就像斯斯有兩種」，兩蔣時代的統一是要反攻大陸，中華民國是存在的，但兩蔣的徒子徒孫現在是「被統一」，中華民國就沒有了。

他直播後受訪時也表示，是主張統一者會捍衛中華民國，還是主張台灣獨立論者可以捍衛中華民國，如果分清楚的話，就不難做出選擇。

對館長單刀直入質問民進黨完全執政為何不敢宣布台獨？賴清德強調，一個國家存在的要件就是土地、人民及主權。台灣已經都有，已經是主權獨立國家。講「台灣獨立」是一件好事情，因為意思是台灣有自己的主權，過自己的生活。

陳之漢說，他以前討厭民進黨，但近期看到蔡英文總統嗆聲中國領導人習近平，讓他開始對蔡總統「有點喜歡」；賴清德說，日前習近平提出「習五點」已經否定國民黨的九二共識，隨後國民黨還提出簽和平協議，「但和平協議是簽假的」，如果簽和平協議有用，西藏就不會這麼慘，台灣不能做第二個香港或西藏。

結束直播後，賴清德受訪被問及同一時間總統蔡英文也與美國三個智庫進行視訊，賴清德表示，他不知道蔡總統直播時間，時間上只是巧合。

賴清德表示，他有親自看民進黨主席卓榮泰的記者會，卓認為初選制度已經公告，而且初選已經在進行，不宜做任何變動，他認為卓主席捍衛民主制度的決心很堅強。至於有媒體指出，蔡總統考慮是否離開民進黨，賴清德表示，現在整個初選還在進行當中，這個消息有點突兀，恐怕可能還要再查證。

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