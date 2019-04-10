蔡英文、賴清德直球對決 喊話黨中央

民進黨總統初選還在協調期，已擦出火花。在「蔡賴會」無交集後，蔡英文總統及行政院前院長賴清德昨天相繼表達堅定參選的決心，蔡英文在總統府舉行記者會表示「我沒有怯戰的紀錄」，賴清德也舉行記者會表態「堅定走完民主程序」，賴還說，如果自己贏得初選，希望蔡也能支持他。

民進黨今天舉行中執會，各方關注初選是否延後，蔡英文、賴清德昨也不約而同對黨中央提出呼籲。蔡英文指出，「黨的角色不應只是辦選務、裁判，必須發揮領導功能」，這一局牽動的不只是民進黨，也牽動國家政局，「黨必須要有自己的意思與自己的決定」，黨要做什麼決定，她希望跟大家商量，做成的決定，「我們也會尊重」。

蔡英文總統昨天表明自己不怯戰。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

賴清德則呼籲黨中央「公平公正公開辦理初選」，圓滿完成這場程序，若今天中執會終止初選或延後初選，勢必造成重大傷害，希望中執會能夠響應社會期待，維護民進黨傳統民主的精神，讓初選制度穩定走下去。

蔡英文昨天上午在記者會上，細數自己從二○○八年到二○一○年、二○一二年、二○一六年，經歷很多選戰，「選戰對我而言，沒有怯戰的問題。我領導民進黨超過十年，最大期待是團結、勝選，怯戰不是我的風格。」但她也說，「蔡英文也可跟任何人合作，包括賴清德」，如果合作才是最大勝選的可能性，全黨也應該要往這方向走。

行政院前院長賴清德昨天重申堅定參選。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

賴清德隨即於下午舉行記者會，強調他對國家、人民、土地的使命沒有改變，堅定走完民主程序的決心也沒有改變，他說，如果蔡總統贏得初選，他會全心全力支持蔡，希望蔡總統也表達同樣態度，如果他贏得初選，蔡也能支持他，這樣團結合作，就能打贏明年總統大選，不會有分裂問題。

蔡賴先後向黨中央喊話，民進黨主席卓榮泰昨天下午也舉行記者會回應，卓表示，制度當然可以調整跟修正，但不宜在初選已經開跑後，驟然做出改變，但可以努力尋求各種彈性、各種可能，這需要全黨同志、社會所有人一起努力、集思廣益。

民進黨主席卓榮泰呼籲支持者停止對立。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

卓榮泰說，現行所有初選制度、提名條例、辦法等，都是明明白白行之多年，他不是制度設計者，只是負責執行，他既因制度保障而來，就要為保障制度而生。