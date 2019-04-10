親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

卓榮泰：初選已開跑 不宜驟然改變

2019-04-10 00:22聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨主席卓榮泰昨天呼籲蔡賴雙方的支持者，一定要克制情緒，停止對立。記者余承翰／...
民進黨主席卓榮泰昨天呼籲蔡賴雙方的支持者，一定要克制情緒，停止對立。記者余承翰／攝影
分享

民進黨總統初選尚在協調階段，蔡英文總統、行政院前院長賴清德的支持者已隔空叫陣。民進黨主席卓榮泰昨天舉行記者會，呼籲蔡賴雙方支持者，一定要克制情緒，一定要停止對立，才能真正團結、合作與勝選。

卓榮泰說，他完全同意蔡總統所說的「團結、合作、勝選是全黨上下最重要的目標與共識」，也以此作為辦理初選選務的最高目標，希望未來在初選時，都能夠回到理性對話，讓人民能看到民進黨未來的希望。

卓榮泰細數過去制度的變革說，現行的黨內初選制度行之多年，它所存在的意義，就是要化解內部的紛爭，要得到社會最大的支持，找出這樣的方式，爭取最後的勝利。

卓榮泰表示，制度當然可以做調整跟修正。然而，不宜在初選已經開跑後，驟然做出改變。目前的選務時程，是事前多次共同討論、集體決定，非他一人一己之意見，大家應該是清楚的。在相關時程已經公告、參選者也已經完成登記後，作為黨主席，他必須堅守黨內民主精神與機制，依照進行中的規則，一方面尋求黨最大團結，一方面尋求社會最大的支持。在此基礎下，可以努力來尋求各種彈性、各種可能，這需要全黨同志、社會的所有人來一起努力、集思廣益。

卓榮泰說，他堅信政治是信仰、誠信、是感動人民的力量，人民會因感受民進黨不忘初衷而來，會因民進黨堅持信念而聚，也會為台灣團結而戰，民進黨必須徹底改變過去的思維與行為模式，退此一步再無翻身機會，要把二○二○大選勝利視為無可取代、唯一的目標。

蘇陳喊話「不團結絕對輸」

【記者陳斯穎、蔡容喬、陳熙文／連線報導】蔡賴會破局，讓民進黨基層焦慮，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁昨天都表示，蔡、賴兩人是有智慧的人，希望兩人能有智慧解決初選的競爭與爭議。 

蘇貞昌昨到新竹參訪智邦科技公司，被媒體問及總統蔡英文與行政院前院長賴清德快要火車對撞了，他表示，民進黨是有制度的政黨，制度規定初選要有協調的程序，現在正在程序進行中，蔡與賴一是現任總統、一是要當總統的人，相信兩人會做智慧的決定。

陳其邁到高雄衛武營國家藝術中心出席研討會，媒體追問是否要對堅持初選的賴清德喊話，陳其邁說，他的話是蔡、賴兩位一起說，強調基層非常期待蔡賴兩人能夠團結合作，因為不團結絕對會輸，團結也不一定會贏，目前對民進黨來講是相當嚴峻的挑戰。

民進黨卓榮泰行政院蔡英文賴清德
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

蔡英文、賴清德直球對決 喊話黨中央

2019-04-10 00:41

觀察站／蔡賴各喊團結 中執會前大角力

2019-04-09 23:58

拱韓國瑜問鼎 中常委擬提案不辦初選

2019-04-10 00:33

觀察站／壓力鍋快爆 吳主席，抽刀決斷吧

2019-04-10 00:29

誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人

2019-04-10 00:28

為己布局大選？ 吳敦義：從沒這念頭

2019-04-10 00:26

「初選必敗論」賴駁蔡：顯然不客觀

2019-04-10 00:14

「有初選的沒贏過」蔡英文：合作才能成大局

2019-04-10 00:09

民進黨初選協調小組奔走 中執會今恐拉鋸戰

2019-04-10 00:02

徵召韓國瑜 謝龍介將發起連署

2019-04-09 23:59

與館長談統獨 賴清德：統一就像斯斯有兩種

2019-04-09 23:09

蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12

館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」

2019-04-09 22:01

影／賴清德：館長是愛國者 捍衛中華民國

2019-04-09 21:42

蔡總統考慮離開民進黨？總統府澄清無此事

2019-04-09 21:27

蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」

2019-04-09 18:50

【重磅快評】蔡英文不怯戰可合作 賴清德必然領教過

2019-04-09 18:34

謝龍介：韓國瑜返國就發動黨代表連署 讓韓師出有名

2019-04-09 18:01

公平初選或合作 蔡、賴壁壘分明

2019-04-09 17:34

影／呂秀蓮再批民進黨退步 籲保皇黨勿「親痛仇快」

2019-04-09 17:31

影／蔡賴爲初選互槓 蔡問賴：是要誰退？還是要合作？

2019-04-09 17:25

影／卓榮泰：應堅守民主機制 初選開跑後不宜驟然改變

2019-04-09 16:54

影／駁總統「初選必敗論」 賴清德：堅定走完程序

2019-04-09 16:40

影／盼初選理性對話 卓榮泰呼籲支持者停止對立

2019-04-09 16:31

籲民進黨延後初選 顏擇雅：避免初選淪為「粗選」

2019-04-09 16:06

不談黨內初選、吳敦義是否表態 朱立倫：心中只有媽祖

2019-04-09 15:51

影／賴清德：將進行一場典範級的君子之爭

2019-04-09 15:43

賴清德：延後或終止初選傷害太大 希望不要發生

2019-04-09 15:39

賴清德：如果我贏初選 希望蔡總統也能支持我

2019-04-09 15:23

影／蔡英文談初選：絕不怯戰 提名結果必影響國政

2019-04-09 15:12

談初選不怯戰願合作 總統：黨內競爭後大選沒贏過

2019-04-09 14:53

影／吳未說不選2020 遭疑「拱韓殺朱王」 王：他選就免談

2019-04-09 14:53

蔡詩萍批蔡英文 「就是要連任」恰是蔣介石做法

2019-04-09 14:53

國民黨黨代表連署 6月臨全會徵召韓

2019-04-09 14:47

觀察站／藍綠都卡關 最詭譎的2020初選

2019-04-09 14:45

蔡正元：如果黨主席不是吳敦義 韓國瑜有2020嗎？

2019-04-09 14:38

民進黨延長協調未定 蔡賴鴨子划水

2019-04-09 14:34

蔡賴會沒結論 蔡賴配「還有討論空間」

2019-04-09 14:28

堅持走完初選 賴清德「盼一場君子之爭」

2019-04-09 14:26
看更多

熱門文章

黑歷史解禁！中共海軍70年 源自國軍一場喋血大叛變

2019-04-09 08:00

影／「儼然一尾活龍」 藍提案把阿扁關回去遭綠封殺

2019-04-09 11:33

女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊：仍在研議樂觀其成

2019-04-09 14:40

走出總統路？ 媽祖遶境勇腳柯為何累癱 狂輸朱立倫

2019-04-09 10:00

蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」

2019-04-09 18:50

王金平發文「我有一個夢」有人叫好有人酸：白日夢吧！

2019-04-09 10:31

民進黨不了解賴清德 沈富雄：第一天出手就起手無回了

2019-04-09 12:56

共機越台海中線 國防部：飛彈部隊啟動接戰

2019-04-09 11:42

蔡正元：如果黨主席不是吳敦義 韓國瑜有2020嗎？

2019-04-09 14:38

蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12

王世堅再讚韓國瑜 黃子哲諷：錯把天敵當天菜

2019-04-09 09:26

孫大千嗆王浩宇：「逢韓必反」只是貶低自己的人格

2019-04-09 08:08

總統府內談黨內總統初選 蔡英文：怯戰不是我的風格

2019-04-09 11:57

賴清德：如果我贏初選 希望蔡總統也能支持我

2019-04-09 15:23

拱陳其邁再拚高雄市長？陳：不會「吃碗內、看碗外」

2019-04-09 11:14

蘇起與韓國瑜見面 稱讚韓九二共識「講得很好」

2019-04-09 16:54

影／韓國瑜對上桌球奧運國手還會殺球 莊智淵：還不錯

2019-04-09 13:11

民進黨總統初選已結束？謝龍介：從阿扁的態度就能看出

2019-04-09 11:46

【重磅快評】蔡英文不怯戰可合作 賴清德必然領教過

2019-04-09 18:34

回應蔡英文開記者會 柯文哲：慶幸我不是民進黨的

2019-04-09 12:29

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

2019-04-09 23:10

爆料買帳號與韓國瑜有關 爆料者反被抓包帳號疑是買的

2019-04-09 12:28

怕生變不公布訪美行程 韓國瑜：連去大學演講都有雜音

2019-04-09 13:29

蔡賴之爭 陳水扁：不容中途改變初選規則

2019-04-09 09:10

蔡賴終須一戰？卓榮泰這些舉措成了英系的箭靶﻿

2019-04-09 12:01

陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」

2019-04-09 21:37

邵子平遭除籍 白色恐怖二代為他抱屈：時代悲劇誰體諒？

2019-04-09 13:56

【重磅快評】學者從政惡例 陳吉仲把專業變政治遮羞布

2019-04-09 16:28

宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37

影／蔡賴爲初選互槓 蔡問賴：是要誰退？還是要合作？

2019-04-09 17:25

韓國瑜今晚啟程赴美 下午先和蘇起「閒聊一下」

2019-04-09 13:31

時力黨工遭控持毒不起訴　李正皓：挺王浩宇退出政壇

2019-04-09 14:12

蔡總統考慮離開民進黨？總統府澄清無此事

2019-04-09 21:27

與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02

影／邵子平領對岸身分證想要健保 蘇貞昌：門都沒有

2019-04-09 17:18

館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」

2019-04-09 22:01

韓國瑜訪美伴手禮 選了這5樣

2019-04-09 21:27

蔡英文提現任優先 游盈隆：民進黨縣市長8現任4落選

2019-04-09 09:32

重組S-2T反潛機擾共？國防部：國軍非麻煩製造者

2019-04-09 12:56

國軍耗資15億元 翻修紀德艦等部隊雷達系統

2019-04-09 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top