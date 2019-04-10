卓榮泰：初選已開跑 不宜驟然改變

2019-04-10 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨主席卓榮泰昨天呼籲蔡賴雙方的支持者，一定要克制情緒，停止對立。記者余承翰／攝影 分享 facebook

民進黨總統初選尚在協調階段，蔡英文總統、行政院前院長賴清德的支持者已隔空叫陣。民進黨主席卓榮泰昨天舉行記者會，呼籲蔡賴雙方支持者，一定要克制情緒，一定要停止對立，才能真正團結、合作與勝選。

卓榮泰說，他完全同意蔡總統所說的「團結、合作、勝選是全黨上下最重要的目標與共識」，也以此作為辦理初選選務的最高目標，希望未來在初選時，都能夠回到理性對話，讓人民能看到民進黨未來的希望。

卓榮泰細數過去制度的變革說，現行的黨內初選制度行之多年，它所存在的意義，就是要化解內部的紛爭，要得到社會最大的支持，找出這樣的方式，爭取最後的勝利。

卓榮泰表示，制度當然可以做調整跟修正。然而，不宜在初選已經開跑後，驟然做出改變。目前的選務時程，是事前多次共同討論、集體決定，非他一人一己之意見，大家應該是清楚的。在相關時程已經公告、參選者也已經完成登記後，作為黨主席，他必須堅守黨內民主精神與機制，依照進行中的規則，一方面尋求黨最大團結，一方面尋求社會最大的支持。在此基礎下，可以努力來尋求各種彈性、各種可能，這需要全黨同志、社會的所有人來一起努力、集思廣益。

卓榮泰說，他堅信政治是信仰、誠信、是感動人民的力量，人民會因感受民進黨不忘初衷而來，會因民進黨堅持信念而聚，也會為台灣團結而戰，民進黨必須徹底改變過去的思維與行為模式，退此一步再無翻身機會，要把二○二○大選勝利視為無可取代、唯一的目標。

蘇陳喊話「不團結絕對輸」

【記者陳斯穎、蔡容喬、陳熙文／連線報導】蔡賴會破局，讓民進黨基層焦慮，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁昨天都表示，蔡、賴兩人是有智慧的人，希望兩人能有智慧解決初選的競爭與爭議。

蘇貞昌昨到新竹參訪智邦科技公司，被媒體問及總統蔡英文與行政院前院長賴清德快要火車對撞了，他表示，民進黨是有制度的政黨，制度規定初選要有協調的程序，現在正在程序進行中，蔡與賴一是現任總統、一是要當總統的人，相信兩人會做智慧的決定。

陳其邁到高雄衛武營國家藝術中心出席研討會，媒體追問是否要對堅持初選的賴清德喊話，陳其邁說，他的話是蔡、賴兩位一起說，強調基層非常期待蔡賴兩人能夠團結合作，因為不團結絕對會輸，團結也不一定會贏，目前對民進黨來講是相當嚴峻的挑戰。