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公平初選或合作 蔡、賴壁壘分明

2019-04-09 17:34台灣醒報 記者游清淵╱台北報導

蔡英文強調她從不怯戰，只是擔心初選的裂痕重演，希望能合作勝選；但賴清德還是希望黨...
蔡英文強調她從不怯戰，只是擔心初選的裂痕重演，希望能合作勝選；但賴清德還是希望黨能公平、公正、公開地舉辦初選。(中央社照片合成)
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表態競逐民進黨總統候選人的現任總統蔡英文與前行政院長賴清德9日分別召開記者會，蔡英文否認有提出「現任優先」，並強調她從不怯戰，只是擔心初選的裂痕重演，希望能與賴清德合作勝選；但賴清德在隨後的記者會表示，希望黨能公平、公正、公開地舉辦初選，他一定服從初選結果。顯示雙方仍然互不相讓、壁壘分明。

民進黨總統候選人黨內初選協調期間還剩四天，蔡總統9日召開記者會說明8日蔡賴與協調小組會面的結果表示，這段時間因為黨的協調小組正在運作，也為了避免「擦槍走火」，某種程度她都保持緘默，有人因此覺得她怯戰，她說：「我從來沒有怯戰的紀錄」。

蔡：團結才能勝選

蔡總統強調，她領導民進黨超過十年，對黨最大的期待就是團結與勝選，這是她不變的信念，「怯戰不是我的風格」。她說，她希望大家能體認到民進黨現在是執政黨，她也是總統，「這一局牽動的不僅是黨，也牽動到國家的未來」，必須謹慎以對，以團結、勝選為目標。

在媒體詢問時，蔡否認會中提到「現任優先」。蔡總統強調，她可以跟任何人合作，對於「蔡賴配」或「賴蔡配」，何者是勝選方案的提問？她回應，希望讓黨能有最大的空間與彈性，讓協調小組協調出「最合適的勝選組合」。

蔡英文也強調，這一局不只是她與賴清德兩個人的事情，也牽涉黨、現在的執政及國家的未來，「所以黨必須要有自己的意思與自己的決定」，黨要做什麼決定，她希望跟大家商量，做成的決定，「我們也會尊重」。

賴：初選君子之爭

9日下午，前行政院長賴清德隨後也召開記者會明志，他除了重申他參選的初衷，也首度表示，他登記時已公開表明，如果蔡英文總統贏得初選，他會全心全力支持蔡，希望蔡英文也表達同樣態度，如果是他贏得初選，希望蔡也能支持他，他意有所指地說：「這樣團結合作，就能打贏明年總統大選，不會有分裂問題。」

賴清德說，他登記初選完全是因為看到民進黨的困境及台灣局勢險峻，不是為了個人，更不是為了派系，完完全全為了台灣，他會進行一場典範級的君子之爭，超越派系也超越個人。

不會空窗

外界質疑若賴贏得初選，可能產生憲政空窗期（蔡總統跛鴨）。對此，賴清德說，現任總統任期有法律保障，憲法也針對總統職權有完整保障，不會因為現任總統沒有得到提名而陷入空窗期，如果他贏得總統初選，他不會干預蔡英文總統的職權，他不僅尊重蔡，也會尊重行政院長蘇貞昌的職權，他會跟黨中央團結合作，打贏這場選戰。

賴清德也說，希望黨中央公平、公正、公開，圓滿完成這場初選程序，對於有人提到所謂初選必敗論，引用2008及2012年的例子，他也回應，「我們都很清楚，當時民進黨沒有贏，主客觀因素很多，把所有責任歸給初選，並不客觀。」

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