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韓國瑜訪洛 維安全面升級

2019-04-09 13:37世界日報 記者胡清揚／洛杉磯報導

韓國瑜雖然只是高雄市長，但此次他訪問洛杉磯，維安工作全面升級。

南加陸軍官校校友會會長陳耀華，負責安排協調韓國瑜此次洛城之行安全事宜，他表示，聖蓋博市警局與洛杉磯市警局都將維安升級，舉凡交通、旅館、會場等維安，絲毫都不馬虎。

同時也是中華旗隊負責人的陳耀華表示，韓國瑜在洛城晚宴前，九人組成的中華旗隊會率六面旗幟進場，包括中華民國國旗、美國國旗、加州州旗、高雄市市旗，也會演唱中美兩國國歌。鑑於韓國瑜的高聲望，聯邦國會議員會出席晚宴。

韓國瑜洛杉磯國旗
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