韓若當選總統 藍綠美僑解讀兩極

2019-04-09 13:36 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



高雄市長韓國瑜選總統的呼聲居高不下，國民黨可能以「徵召領表」方式讓韓國瑜「被動」進入初選，南加民眾也在多場活動上高喊「韓國瑜，選總統」。然而，韓國瑜競選2020總統對台灣到底有何影響？南加州藍綠陣營的解讀剛好相反。

據台灣多項民調，韓國瑜的支持度一直領先其他「準總統候選人」，國民黨主席吳敦義也希望韓國瑜參選，然而韓國瑜始終不鬆口，也讓心繫台灣的南加僑胞十分關切。

前全美台灣同鄉聯誼會總會長吳程遠指出，若韓國瑜最終被徵召成為中華民國總統候選人，並且當選，台灣在這段時間，可同時兼顧主權與和平，「他絕對會以和平及經濟利益為優先，將政治問題擱置，帶領台灣起飛」。相信韓國瑜會在兩岸之間找出平衡點，巧妙拿捏兩岸關係，未來兩岸會走向穩定和平發展。

但吳程遠也指出，韓國瑜需要時間組織堅強的團隊，但他會獲得許多民眾支持。

「韓國瑜若參選並當選，是台灣人民的不幸」。民進黨美西黨部評議委員王克維認為，韓國瑜當選對台灣沒有安全保障，因為他會讓中國一步一步侵入台灣，讓台灣變成第二個香港。王克維表示，在天安門事件發生後中國人民沉寂了30年，人民不敢批評政府。「現在習近平的目的是想統一台灣，並將台灣用來當作對抗日本、美國的軍事基地，但韓國瑜至今沒有一點警覺性」。雖然韓國瑜現在也表態反對一國兩制，但中國最終目的還是想要一國兩制，未來台灣人民不會有總統可選，甚至有可能失去人民的言論自由、政治自由。

不過吳程遠則表示，韓國瑜現在很清楚表態支持九二共識，反對一國兩制，若當上總統，絕對不可能會這麼快觸及兩岸事務，因為中國大陸與台灣的政治型態、社會文化都不同，需要長時間磨合，況且中國大陸同胞看到台灣人民生活自在，未來也可能追求類似的生活型態，「兩岸沒有成熟到談論統一之事」。