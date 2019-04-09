另類韓粉不出席／籲韓勿被大選干擾 高雄政績才是王道

2019-04-09 13:38 世界日報 本報記者／洛杉磯報導



國民黨競選總統的大熱門人選、高雄市長韓國瑜將到訪洛杉磯，備受南加僑界矚目，將以盛大晚餐會，及因應僑胞熱情反應舉行的加碼演講會歡迎他。但也有支持韓國瑜的社區人士，選擇不隨波起舞，將不會參加任何相關活動，並希望韓國瑜先為高雄市拿出一張漂亮成績單，且呼籲他不要被要求他參選總統的聲浪衝昏頭。

但他們不諱言，如果民進黨政府表現難看，比如說無理刁難高雄市政府預算，韓國瑜自可以理直氣壯地順勢競選總統。至於目前不管是來自宣布角逐民進黨總統初選的賴清德，或國民黨人士勸進韓國瑜競選總統的「撩撥」，都只會消費韓國瑜，讓他更快加速報銷。

立場偏藍的全美台灣同鄉聯誼會兩位前會長李秉信和吳程遠都表示，他們不會參加任何與韓國瑜訪美有關的活動，包括全美台灣同鄉聯誼會波士頓分會，在波士頓替韓國瑜舉行的歡迎晚宴。

吳程遠解釋說，其實全美台灣同鄉聯誼會和韓國瑜頗有淵源，在他競選高雄市長時，同鄉聯誼會即出面相挺，並曾與韓國瑜視訊過，相信要見韓國瑜不算太難。風聞這次韓國瑜訪洛一票難求，選擇將機會讓給別人。至於波士頓的歡迎晚宴，同鄉聯誼會在洛杉磯和橙縣的分會，將分別由許淑麗和李雙雙代表參加。

李秉信則說因為沒有門票，才不去參加歡迎韓國瑜的活動。在被問及是否是因為買不到票時？李秉信才笑說他沒有去買票。他與吳程遠都指出，雖然支持韓國瑜，但不會盲目地將韓國瑜視為偶像和明星。

針對目前狀況混沌不明的國民黨總統初選，李秉信說，現下看來，國民黨擺明想選總統的人似乎選不上，不想選的人，卻很可能在適當時機被黃袍加身。不過在「適當時機」尚未出現前，韓國瑜若宣布參選總統，由於尚未拿出高雄市的成績單，極可能民調馬上下降。

李秉信指出，韓國瑜竄起太快，且不是從國民黨正規體系出身。他雖是國民黨很重要的一步棋，但國民黨最大的對手往往是自己。建議韓國瑜好好珍惜羽毛，每一步都要很小心，否則在國民黨的生態下，很可能很快地就被報銷掉，造成「愛之適足以害之」的反效果。

針對不少海外僑胞衷心盼望韓國瑜競選總統一事，吳程遠說，所以如此，一方面應是因為國民黨到底是哪一個「太陽」出來選，到現在都尚未搞定。另方面，究竟是哪一位「太陽」出來選，才有希望打掉民進黨執政，目前看來韓國瑜的聲望最高。但他覺得如果韓出來選總統，一定會被嚴厲批評說他辜負高雄市選民期望。

老家在高雄市的吳程遠指出，他很期待韓國瑜能全面提升高雄市，讓大家覺得高雄市是個充滿希望，值得前去投資的城市。當然他相信要活化高雄市，不可能立竿見影，尤其是要接手前朝留下的華而不實的爛攤子，並不容易。