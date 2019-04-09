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藍初選時程 待韓國瑜返台再拍板？

2019-04-09 00:04聯合報 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席吳敦義表示，會用耐心誠意與有意參選總統人選繼續溝通，達成堅定共識。 圖...
國民黨主席吳敦義表示，會用耐心誠意與有意參選總統人選繼續溝通，達成堅定共識。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨總統初選紛爭，原定明天要向中常會提報「總統與副總統選舉候選人提名作業要點及時程」，確定暫緩討論。國民黨昨證實，盱衡目前局勢的發展氛圍，持續強化黨內聯繫，因此決定延後。據悉，將等高雄市長韓國瑜十八日訪美回國後，相關時程才會定案。

國民黨表示，為持續強化黨內聯繫，黨中央決定延後向中常會提報總統提名作業及時程；但目前跟黨過去的總統初選相關作業期程並無差別。

立法院前院長王金平昨天受訪時表示，依據黨章規定黨中央要做出提名辦法，尊重黨中央。「黨有黨的制度，黨提名辦法還沒出來前，這些都是個人意見。」他也強調，在初選辦法還沒出爐前，大家都可以盡力衝刺。

國民黨副發言人洪于茜表示，吳敦義多次強調，做為黨的主席，是以二〇二〇重返執政做最好的全力以赴，無私無我，誰能帶國民黨贏回政權就是最大考慮。至於提名時程，國民黨必須以穩健步伐，全力以赴。

洪于茜表示，黨內也信任吳敦義所領導團隊運籌帷幄，能忍能操能耐能磨，任勞任怨任謗，吳敦義的使命僅有一個：國民黨在他手中希望能有圓滿結果。

吳敦義遲未鬆口是否選總統，昨卻透過臉書發表「二〇二〇中國國民黨重返執政治國願景」宣言，提到他由衷期盼明年能藍天再現、兩岸友善互動、人民安居樂業，中華民國國運昌隆。黨內解讀言論，有為近日初選紛擾辯駁意味。

對於吳敦義頻透過社群媒體「發聲」，引發總統夢未斷的聯想。黨內人士解讀，黨中央面對韓國瑜、朱立倫、王金平初選紛擾擺不平，藍營基層備感焦慮，指吳與黨內太陽們的會面是「別有居心」；吳昨日發文試圖將格局拉高至重返執政的目標，為自己辯駁的意味濃厚。

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