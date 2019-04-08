親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

觀察站／綠危機未解…蔡賴之爭 4套劇本

2019-04-08 23:50聯合報 本報記者丘采薇

蔡英文（右）與賴清德（左）昨會面，五人小組出馬也難化解雙方各自堅持，民進黨仍然危...
蔡英文（右）與賴清德（左）昨會面，五人小組出馬也難化解雙方各自堅持，民進黨仍然危機未解，團結難期。 圖／聯合報系資料照片
分享

「蔡賴會」昨天下午終於登場，為化解黨內焦慮，蔡賴肯放下堅持坐下來談，總是黨內協調重要進展，會晤本身就是展現誠意，避免破局的重要政治動作。蔡、賴有避免黨分裂的誠意，但由會後各自發言看來，兩人恐怕還是沒有交集，五人小組出馬也難說服蔡賴，化解雙方的「頂真」個性，民進黨仍然是危機未解，團結難期。

未來蔡賴之爭可能會有四種劇情，但情勢演變至今，每一種對民進黨來說都已經不是最好的劇本，甚至都會成為無法避免的傷害。第一種，蔡賴還是談不攏，走向初選，當政見發表會上，總統遇上自己曾經任命的閣揆質疑執政過失，蔡賴的黨內支持者勢必戰火加劇、更加分裂，無論誰能勝出，首要工作都是想辦法弭平傷痕。

第二種可能是賴清德退出初選，接受蔡賴配。但一旦賴清德選擇了這條路，他將遭受外界誠信指責，再加上這段日子他一再堅持走完初選，率爾退出，除了被質疑登記初選是作假，還得背上被所有支持者拋棄的風險，勢將重創賴清德形象，也斷絕賴未來的政治前程。

第三種可能是賴裸退、不接受蔡賴配。屆時壓力可能轉移到民進黨及蔡總統身上，被外界質疑「搓圓仔湯」，但偏偏賴清德並非弱將，而是黨內政治明星，若賴清德被勸退，挺賴的獨系選票能否轉移給蔡，則是另一個疑問。

第四種可能是蔡退，讓給賴參選。但蔡英文擁有年輕選票及非傳統民進黨支持者，若賴清德沒有這些中間力量的支持，恐怕也無法將選票最大化，未必有勝選把握，還得背負裂解民進黨的罪名，對賴對黨都未必有利，更不符合蔡的使命感性格，難成現實。

以民主為傲的民進黨，雖有制度又有傳統，但這次處理總統初選，完全陷在迷霧中，化解危機的政治劇本還得由蔡賴來共擬，只是誰有能力鋪陳和諧場景？民進黨還找不到夠智慧的政治大導演。

民進黨賴清德蔡英文總統大選
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

蔡賴會後各自表述…蔡提現任優先 賴要走完初選

2019-04-08 23:46

選不選2020？柯文哲「為而不有」藏機鋒

2019-04-09 00:43

朱立倫行腳之旅 12字讚「黑狗兄」也挺自己

2019-04-09 00:35

藍初選時程 待韓國瑜返台再拍板？

2019-04-09 00:04

突破同溫層 賴清德今晚開直播

2019-04-08 23:55

蔡英文LINE提現任優先挨批 總統府反擊獨派

2019-04-08 22:54

質疑朱系人馬「黑」吳敦義 蔡正元：喪盡良心

2019-04-08 22:43

蔡賴會後賴清德強調走完初選 小英提現任優先

2019-04-08 21:37

蔡賴會後 賴清德：堅定走完初選決心不變

2019-04-08 21:15

傳受壓力拜託蔡賴會 卓榮泰：勿憑空想像

2019-04-08 20:17

蔡英文賴清德見面了 今天下午談一個多小時

2019-04-08 19:16

總統提名作業要點延後提報 王金平：尊重黨中央

2019-04-08 18:43

影／藍委罵無人跟吳掏心掏肺 藍綠延初選損政黨形象

2019-04-08 18:08

影／拜請韓神快選總統！ 王世堅：韓國瑜是民進黨天菜

2019-04-08 18:08

總統大選兩黨都不辦初選？ 學者：拖延恐陷內耗

2019-04-08 17:33

影／發展經濟、兩岸要和平 朱立倫：大家可選學財經的總統

2019-04-08 17:00

徵召韓國瑜解決爭議？ 韓國瑜：他們三個先去討論

2019-04-08 16:58

陳長文拱郭台銘選總統？網友：如果民調贏韓國瑜就會選

2019-04-08 15:34

影／吳子嘉批蔡英文為求初選勝出 被新潮流予取予求

2019-04-08 15:04

【重磅快評】總統提名拖拖拖 藍綠嚇自己也讓柯P偷笑

2019-04-08 15:04

徵召韓國瑜選總統？馬英九不回應

2019-04-08 14:08

訪台灣黑狗兄襪廠 朱立倫：永不放棄一定打出一片天

2019-04-08 14:07

政治人物遶境網路聲量 韓稱霸、蔡2柯3

2019-04-08 13:53

韓粉激情 威脅藍委「不護韓就不投你」

2019-04-08 13:52

冷眼集／瘋狂粉絲 政治人物的兩面刃

2019-04-08 13:51

綠粉克制！蔡賴支持者 擔心罵出裂痕

2019-04-08 13:49

賴清德明晚與館長直播 學者：現在打空戰來不及

2019-04-08 13:48

未談選不選總統 吳敦義在臉書發重返執政4方向

2019-04-08 13:02

呼籲韓國瑜選2020 王世堅：他是民進黨的天菜

2019-04-08 13:02

蔡賴配、賴蔡配？賴清德：按制度走

2019-04-08 12:48

影／維護民主精神 賴清德一再重申：初選依黨安排

2019-04-08 12:42

蔡賴粉絲相對冷靜 避攻擊謾罵出現裂痕

2019-04-08 12:39

賴清德與館長直播拚網紅 突破同溫層拚初選全民調

2019-04-08 12:36

韓國瑜訪美報告選總統？賴清德說話了

2019-04-08 12:18

要選總統嗎？柯文哲：內心有答案，謝謝大家陪我一起走

2019-04-08 12:11

談總統初選 侯友宜：多減少對立、衝突和算計

2019-04-08 11:47

王金平被問徵召韓國瑜會接受嗎 他只有這個答案

2019-04-08 10:49

遠見專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 10:27

李俊俋：民進黨初選 打開了潘朵拉的盒子

2019-04-08 10:10
看更多

熱門文章

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

2019-04-08 11:38

記者換跑道改當發言人 竟直言老闆「有點白目」...

2019-04-08 09:00

大甲媽起駕 政壇大咖都來了！獨缺馬英九的原因是

2019-04-08 10:36

王浩宇批韓讓高雄產業變更差 反被酸：不懂經濟

2019-04-08 08:59

【重磅快評】花媽緊咬張琍敏！驚覺原來蛇鼠不只一窩

2019-04-08 18:36

王浩宇又批韓國瑜 王淺秋回擊：他是靠韓流發財的人！

2019-04-08 13:03

我農產品貿易太依賴陸？孫大千：陳吉仲不要當阻力

2019-04-08 08:12

眼紅韓流？民進黨撒「網」反撲 全變蘇蔡複製人

2019-04-08 08:00

蔡英文賴清德見面了 今天下午談一個多小時

2019-04-08 19:16

國民黨新北黨部誤傳李嘉進參選5選區立委 引發虛驚

2019-04-08 11:22

王金平被問徵召韓國瑜會接受嗎 他只有這個答案

2019-04-08 10:49

林濁水評蔡英文：謎樣總統領導謎樣團隊

2019-04-08 09:18

蔡賴會後賴清德強調走完初選 小英提現任優先

2019-04-08 21:37

說大甲媽人潮是國民黨動員？蔡英文：這是假訊息

2019-04-08 12:24

日本一吋吋都想要回去 馬英九談護漁批政府「哪有爭主權」

2019-04-08 17:03

【重磅快評】對岸紅衛兵遠去 此岸「綠衛兵」卻興起？

2019-04-08 09:42

影／吳子嘉批蔡英文為求初選勝出 被新潮流予取予求

2019-04-08 15:04

影／出國沒日沒夜 韓冰：老爸像活在魚缸內大家都看得到

2019-04-08 16:37

榮民捐款傳奇 他廿年前留下1600萬鉅款要幫助國防

2019-04-08 19:37

質疑朱系人馬「黑」吳敦義 蔡正元：喪盡良心

2019-04-08 22:43

媽媽留言憂孩子上戰場 蔡英文：請妳別擔心

2019-04-08 15:23

大甲媽政治人物網路聲量 韓國瑜又樂勝

2019-04-08 12:35

談總統初選 侯友宜：多減少對立、衝突和算計

2019-04-08 11:47

王浩宇要韓國瑜專心市政 黃敬平：只挑對高雄不利去嘴

2019-04-08 15:55

嗆陳菊有弊案 張琍敏道歉：蛇鼠一窩非我所寫

2019-04-08 12:03

影／批韓國瑜經濟表現差 王浩宇：桃園表現比較好

2019-04-08 11:43

蔡英文LINE提現任優先挨批 總統府反擊獨派

2019-04-08 22:54

高雄經濟狀況甚至比過去更差？高雄有話說

2019-04-08 12:19

徵召韓國瑜解決爭議？ 韓國瑜：他們三個先去討論

2019-04-08 16:58

要選總統嗎？柯文哲：內心有答案，謝謝大家陪我一起走

2019-04-08 12:11

綠委建議重組S-2T機隊執行海峽中線海監任務

2019-04-08 11:33

「北漂媽媽」潘金英 宣布參選高市立委

2019-04-08 11:48

陳長文拱郭台銘選總統？網友：如果民調贏韓國瑜就會選

2019-04-08 15:34

蔡賴會後 賴清德：堅定走完初選決心不變

2019-04-08 21:15

影／拜請韓神快選總統！ 王世堅：韓國瑜是民進黨天菜

2019-04-08 18:08

選立委遭李俊毅質疑 賴神子弟兵林宜瑾不想回應

2019-04-08 11:56

公民陣線警告「準戰爭狀態」 學者：卻似我們的日常

2019-04-08 08:25

羅智強：吳敦義若不選應徵召韓國瑜 協調王金平

2019-04-08 10:07

【即時短評】狂粉成兩面刃 政治人物得小心

2019-04-08 12:19

韓國瑜訪美報告選總統？賴清德說話了

2019-04-08 12:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top