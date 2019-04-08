觀察站／綠危機未解…蔡賴之爭 4套劇本

2019-04-08 23:50 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



蔡英文（右）與賴清德（左）昨會面，五人小組出馬也難化解雙方各自堅持，民進黨仍然危機未解，團結難期。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「蔡賴會」昨天下午終於登場，為化解黨內焦慮，蔡賴肯放下堅持坐下來談，總是黨內協調重要進展，會晤本身就是展現誠意，避免破局的重要政治動作。蔡、賴有避免黨分裂的誠意，但由會後各自發言看來，兩人恐怕還是沒有交集，五人小組出馬也難說服蔡賴，化解雙方的「頂真」個性，民進黨仍然是危機未解，團結難期。

未來蔡賴之爭可能會有四種劇情，但情勢演變至今，每一種對民進黨來說都已經不是最好的劇本，甚至都會成為無法避免的傷害。第一種，蔡賴還是談不攏，走向初選，當政見發表會上，總統遇上自己曾經任命的閣揆質疑執政過失，蔡賴的黨內支持者勢必戰火加劇、更加分裂，無論誰能勝出，首要工作都是想辦法弭平傷痕。

第二種可能是賴清德退出初選，接受蔡賴配。但一旦賴清德選擇了這條路，他將遭受外界誠信指責，再加上這段日子他一再堅持走完初選，率爾退出，除了被質疑登記初選是作假，還得背上被所有支持者拋棄的風險，勢將重創賴清德形象，也斷絕賴未來的政治前程。

第三種可能是賴裸退、不接受蔡賴配。屆時壓力可能轉移到民進黨及蔡總統身上，被外界質疑「搓圓仔湯」，但偏偏賴清德並非弱將，而是黨內政治明星，若賴清德被勸退，挺賴的獨系選票能否轉移給蔡，則是另一個疑問。

第四種可能是蔡退，讓給賴參選。但蔡英文擁有年輕選票及非傳統民進黨支持者，若賴清德沒有這些中間力量的支持，恐怕也無法將選票最大化，未必有勝選把握，還得背負裂解民進黨的罪名，對賴對黨都未必有利，更不符合蔡的使命感性格，難成現實。

以民主為傲的民進黨，雖有制度又有傳統，但這次處理總統初選，完全陷在迷霧中，化解危機的政治劇本還得由蔡賴來共擬，只是誰有能力鋪陳和諧場景？民進黨還找不到夠智慧的政治大導演。