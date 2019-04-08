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總統大選兩黨都不辦初選？ 學者：拖延恐陷內耗

2019-04-08 17:33台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

總統蔡英文。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
總統蔡英文。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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眼看藍綠陷入初選大亂鬥，兩黨初選到底辦不辦？國立東華大學教授施正鋒說，其實初選只是玩文字遊戲，初選方式百百種，徵召也可以是初選的一種；台灣世代基金會董事王智盛坦言，這是政黨內鬥，黨內應該先訂出一套規則，這套規則產生的候選人將由選民判定，目前這種拖延的現況，將致兩黨與國家陷入混亂與內耗。

初選淪為手段

彰化師範大學副教授劉兆隆表示，初選制度源自於美國，因美國政黨動員力較鬆散，台灣恰好相反，台灣政黨組織動員性較強，很容易被對方政黨反向操作。在兩黨現階段面臨的窘境來看，初選似乎已背離解決事情的目的，而變成「幹掉對手最好的手段」，這或許是兩黨需面臨審慎思考初選規則轉變的時機。

施正鋒則認為，初選定義本身就備受爭議，究竟何謂初選？狹義可以用民調的方式，但徵召也可以是初選的一種，最後都只是文字遊戲；王智盛則認為，無論初選制度辦不辦、怎麼辦，終究是兩黨的家務事，然而兩黨若繼續拖延，將使政黨與國家陷入內耗，也影響選民觀感。

需承擔選民反彈

眼看兩黨初選面臨機關算盡，非照制度，而是要排除有意要參選的人。施正鋒認為，若採用霸王條款，可能落得黨內分裂，也給人輸不起的觀感，且無論改用何種方式，應在初選前就提出，哪有進入初選程序才講？反觀國民黨，王智盛表示，國民黨長期沒有制度性規則，協調沒有不好，只是藍綠兩黨至今皆未能有效推出候選人。

假設兩黨最終都放棄初選制度，施正鋒認為，私相授受、廢棄制度的結果會造成選民觀感不好；王智盛授也認為政黨怎麼玩，是他們的事，但終須承擔選民的反彈，他認為初選不明的現況最為不利，也是民主制度最不好的示範；劉兆隆則表示選民心中早已有所屬候選人，所以初選與否應不受影響。

民主制度最壞示範

兩黨在總統初選卡關，各界多不樂見拖延戰，兩黨初選規則在韓國瑜賴清德的因素下陷入內亂，王智盛說，政黨要制定規則是政黨的權利，但規則在哪？若遲遲無法塵埃落定，造成候選人隔空放話、選民不耐煩的局面，將是民主制度最不好的示範。

藍綠落入如今的局面，施正鋒認為，可能是黨內認為蔡英文沒人挑戰，賴清德又抱著捨我其誰的態度，堅持走完初選機制；而國民黨在去年地方大選後氣勢有望，韓國瑜有如2.0版的柯文哲，無論韓國瑜有無參選總統的意願，藍營支持者都盼重取政權。

如今藍綠兩黨面對新時局之下，是否將制定新的一套規則，規則能否符合選民期待，甚至造成黨內分裂，都有待觀察。

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