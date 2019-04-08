朱立倫：黨該溝通的是反對徵召的人

2019-04-08 00:13 聯合報 記者鄭媁／台北報導



新北市前市長朱立倫拿令旗向大甲媽報到，將跟隨遶境隊伍走5天。記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

國民黨主席吳敦義與新北市前市長朱立倫原定昨天會面，但因會談公開與否不同調破局。朱立倫昨天受訪時重申，若黨中央願徵召高雄市長韓國瑜，他一定第一個跳出來全力支持；朱立倫強調，他沒有什麼好特別溝通的，黨中央要溝通的對象是反對徵召的人，「我的立場一致，講一百次都一樣。」

朱立倫昨天在台北市中山堂廣場出席「己亥年公拜軒轅黃帝大典」活動。

對於吳敦義認為，談話過程公開，會淪為都在講場面話、像是作秀一樣；前台北縣長周錫瑋也暗諷「團結是無條件，不是談條件」，被問及要求公開會談是否有所顧慮？朱立倫說，他沒有任何顧慮，只是希望把所講的每一句話，都讓大家知道，「國民黨是為了全黨團結一致」。

朱立倫表示，他要再次強調，他講的話沒有一句是不能公開的，他也沒有什麼好特別溝通的，若黨中央願意徵召韓國瑜，他一定第一個跳出來全力支持，因此黨中央要溝通的對象是反對徵召的人。

朱立倫強調，若徵召韓國瑜，他全力支持，若辦初選，他全力以赴；他強調，「我的立場一致，講一百次都一樣。」

親朱人士分析，在韓流出現前，朱立倫是黨內有意參選總統者最被看好的人，但現在拱韓聲量大，朱立倫有不是自己出線的準備，但若韓國瑜表態不參選，就會回到初選機制，朱因此仍在做參選的準備。